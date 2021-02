Nike, Under Armour et adidas fêtent tous le nouvel an chinois !

Le nouvel an chinois est un évènement incontournable sur le marché des baskets, et cette année encore, les différents modèles du moment ont été déclinés en hommage à l’Empire du Milieu.

Puisque c’est l’année du buffle, on commence avec LeBron James, qui a droit à un coffret intégral autour de sa LeBron 18, concocté par DEAL et 400ml. Et ailleurs chez Nike, il y a la Kyrie 7 et la Kybrid S2 qui sont mises à l’heure chinoise sur les lignes signature du meneur de jeu des Nets, en sortant du traditionnel rouge.

Dans les bureaux de Jordan Brand, on s’est concentré sur la Air Jordan 35, modèle phare de la marque, qui reste très beau en noir, rouge et jaune. La paire est disponible sur StockX par exemple.

Si tous les modèles de premier plan n’ont pas eu droit à leur déclinaison chez Nike, adidas a mis le paquet cette année : la Harden Vol.5 , la D.O.N Issue 2, la D Rose 11 et la Dame 7 ont leur coloris chinois, et elles sont toutes disponibles sur adidas.fr.

Under Armour est moins populaire mais il sera également facile de se procurer leurs deux paires concoctées pour le nouvel an chinois puisqu’elles sont disponibles chez Basket4Ballers : la Embiid 1, à 119.90€, et la Curry 8, à 159,90€.