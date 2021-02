All-Star Game 2021 : LeBron James et Kevin Durant toujours en tête des votes

Comme prévu, la NBA dévoile un nouveau pointage pour les votes du All-Star Game 2021. Statu-quo à l’Est, comme à l’Ouest, puisque LeBron James et Kevin Durant sont toujours les leaders au nombre de voix.

A l’Est, on trouve toujours Bradley Beal et Kyrie Irving à l’arrière, tandis que Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid épaulent Kevin Durant dans la catégorie « frontline ». A l’arrière, James Harden n’a pas dit son dernier mot, tandis que Jayson Tatum aura du mal à rattraper Embiid qui possède deux fois de plus voix sur lui.

Klay Thompson gagne deux places…

A l’Ouest, les jeux sont loin d’être faits ! Pour l’instant, Stephen Curry et Luka Doncic dominent à l’arrière, mais Damian Lillard pourrait coiffer le Slovène au poteau. Du côté de la « frontline », on trouve LeBron James, Kawhi Leonard et Nikola Jokic, mais Anthony Davis est très proche de Leonard. On notera que Klay Thompson, forfait pour toute la saison, a gagné deux places en une semaine…

À la fin des votes, prévus pour le 16 février, les joueurs NBA et les médias se joindront ensuite aux fans pour sélectionner les All-Stars. Les fans représenteront 50% des votes, tandis que tous les joueurs actuels et un panel de médias représenteront 25% chacun.

La chaîne TNT dévoilera finalement les titulaires du match des étoiles le jeudi 18 février, et il faudra attendre le 23 février pour connaître les noms des remplaçants sélectionnés par les entraîneurs NBA.