Coaching | Les faux écrans et le bon timing

Il y a eu des choses tactiques très intéressantes dans le dernier quart-temps du match entre les Suns et les Bucks, avec notamment la volonté de Chris Paul d’attaquer Brook Lopez et celle de Milwaukee de le cacher.

Mais c’est le premier système de Phoenix dans l’ultime période dont on va parler, car il est intéressant sur plusieurs points. Déjà, parce que c’est un « classique » du répertoire de Monty Williams, qui l’utilise depuis longtemps. En fait, c’est un « screen-the-screener » où un poseur d’écran profite ensuite d’un autre écran pour ressortir à 3-points. On l’avait ainsi vu lors de la double prolongation, le 23 janvier, face aux Nuggets.

Le problème, c’est que Monte Morris et la défense de Denver avaient très bien réagi, « switchant » et réagissant particulièrement vite, et que Jae Crowder avait donc obtenu un tir compliqué, qu’il avait finalement raté.

Ce qui nous amène au quatrième quart-temps du match de la nuit dernière. Car Phoenix met à nouveau en place ce système, mais avec un petit changement qui a de grandes conséquences.

En effet, au lieu d’attendre l’écran de Cam Johnson et de dérouler le système habituel, Jae Crowder surprend Giannis Antetokounmpo en coupant directement dans son dos. Un court-circuit qui empêche la communication défensive, Bryn Forbes et le « Greek Freak » se précipitant pour arrêter l’ailier, alors que Cam Johnson peut en profiter pour s’écarter derrière la ligne à 3-points et être servi par Chris Paul, protégé par Frank Kaminsky.

Une belle illustration de l’importance du timing dans les systèmes, mais également du fait qu’attaquer la défense avant qu’elle puisse communiquer est désormais essentiel… et puissant.