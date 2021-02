BeIN Sports, réseaux sociaux, ventes de maillots… Les Français sont les Européens les plus accros à la NBA

Cela fait environ 10 ans que c’est une constante : la France est accro à la NBA, et à titre exemple, vous êtes entre 1 et 1.2 million de visiteurs uniques à lire Basket USA chaque mois. Les chiffres dévoilés ce jeudi par la ligue le confirment aussi puisque les Français sont numéro 1 en Europe dans de nombreux secteurs.

Comme par exemple, le merchandising avec les ventes de maillots, le téléchargement de l’application officielle de la NBA ou encore le nombre de vues sur YouTube.

L’audience de BeIN Sports multipliée par deux

Dans le détail, ce sont les maillots de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Durant qui sont les plus achetés par les Français. Pour les équipes, les Lakers sont numéro 1 devant les Warriors et les Celtics.

Pour le League Pass, la France se classe 4e en Europe, mais il faut dire que les Français sont déjà très gâtés avec BeIN Sports qui diffuse plus 12 matches par semaine avec une audience qui explose pour l’année en cours : + 108% ! Même engouement pour NBA 2K21 puisque la France est numéro 2 des ventes.

Comme le montre l’infographie ci-dessous, la NBA, c’est plus de 40 partenaires en France comme Tissot, La Banque Postale ou récemment Decathlon.

Crédit infographie : NBA France