All-Star Game 2021 : le Slam Dunk Contest organisé à la mi-temps ?

Même si on parle de All-Star Break, les festivités du All-Star Game n’auront lieu que le dimanche 7 mars, alors que la NBA et le syndicat des joueurs continuent de discuter des concours, habituellement organisés la veille.

Selon ESPN, la NBA est déterminée à tout organiser sur une journée et le concours de dunks pourrait ainsi avoir lieu à la mi-temps du match. Comme autrefois, et ça pourrait apporter du piment à cette journée qui crée pour l’instant la polémique puisque de nombreuses superstars ne sont pas favorables à la tenue du match des étoiles.

Le concours à 3-points et le Skills Challenge seraient aussi de la partie, sans qu’on sache vraiment s’ils auront lieu avant ou à la mi-temps du All-Star Game.

Ce qui est certain, c’est que les joueurs sélectionnés au All-Star Game et pour les concours ne feront qu’un « stop-and-go » à Atlanta puisqu’ils arriveront samedi via des avions privés, et repartiront dimanche dès le match terminé !