En feu à 3-points, Zach LaVine (46 points) stoppe la belle série des Pelicans

Forts de leurs quatre victoires de suite, les Pelicans prennent le meilleur départ, et sans surprise, c’est sous les panneaux que les joueurs de Stan Van Gundy font la différence.

Steven Adams marque avec la faute, puis il envoie Eric Bledsoe au touchdown, et la Nouvelle Orléans s’échappe après seulement deux minutes (14-8). Les défenses sont restées aux vestiaires, et Zion Williamson n’a aucune difficulté à se glisser vers le panier sur les pick-and-roll.

Un déluge de 3-points

En face, il y a du mieux, et les Bulls misent sur la vitesse pour compenser leur manque de taille. La vitesse dans les courses avec Zach LaVine qui termine une contre-attaque, mais aussi dans les passes et les tirs comme Coby White dans le corner. Chicago est passé devant (25-21). Zach LaVine a réglé le poignet, et ça commence à faire très mal. Dans le corner, face au cercle… Les 3-points pleuvent et Chicago s’échappe (34-25). Et la star des Bulls ne s’arrête pas là ! Il est tout simplement en feu, et après 12 minutes, Chicago a pris 10 points d’avance (44-34).

C’est la jeunesse des Pelicans qui va calmer tout ça, avec d’abord Kira Lewis Jr dont le premier pas déstabilise toute la défense des Bulls. À la finition ou à la passe, le rookie fait très mal. Son entente avec Zion Williamson est prometteuse, et à eux deux, il ramène les Pelicans dans le match (54-51). En face, le concours à 3-points continue, et White prend le relais de LaVine. C’est Lonzo Ball qui lui répond, et LaVine décide d’arbitrer leur duel en allant au cercle. Par deux fois, il s’en va dunker, et le compteur tourne…

Sauf qu’en face, les Pelicans poursuivent leur marche à avant. Zion Williamson attaque le cercle, puis Lonzo Ball plante à 3-points dans le corner, et ils passent devant (71-66). Ball est aussi adroit que son frère et il en remet une couche dans le corner. À la pause, les Pelicans ont creusé un petit écart (74-66).

Kira Lewis Jr se montre

Au retour des vestiaires, les Bulls s’enflamment à nouveau. C’est un match de séries, et le duo LaVine-White reprend son concours à 3-points. Chacun d’un côté, et Chicago repasse devant (80-76).

La défense des Pelicans s’adapte et sort plus haut, mais Zach LaVine profite des espaces pour aller au bout. En trois minutes, Chicago signe un 17-2, et Coby White shoote de plus en plus loin ! Stan Van Gundy cherche des solutions, une étincelle, et il renvoie Kira Lewis Jr. sur le parquet. Mais rien n’y fait… Les Bulls déroulent leur basket, et l’écart atteint les 16 points (97-81). Et comme Denzel Valentine s’invite dans le concours à 3-points, on approche des 20 points d’écart (106-88).

Une fois de plus, c’est le jeune Lewis Jr. qui sonne la charge, mais les Bulls maitrisent leur sujet. Zion Williamson est intenable sous le cercle, mais Denzel Valentine lui répond facilement. Et puis, il y a encore et toujours Zach LaVine qui ajoute un 3-points dans le corner pour redonner 17 points d’avance (123-106).

On pense que Stan Van Gundy va ouvrir son banc, mais il laisse ses titulaires, et jusqu’au bout, Brandon Ingram puis Lonzo Ball s’accrochent. Et c’est Zach LaVine qui met fin à tout suspense pour une victoire de 13 points (129-116). Dans son sillage, les Bulls décrochent un record de franchise avec un 25 sur 47 à 3-points !