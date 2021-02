Clint Capela, la tour de contrôle des Hawks

Parmi les cancres de la Ligue en défense la saison passée, 28e sur 30, les Hawks peuvent remercier Clint Capela. L’intérieur suisse de 26 ans a considérablement bouleversé le paysage en plantant ses 2m08 dans la raquette d’Atlanta. Maintenant, les Hawks possèdent la 12e meilleure défense de NBA.

Mieux encore, quand Capela est sur le parquet, les Hawks ont tout simplement la meilleure défense par possession, meilleure que celle des Lakers, champions en titre et mètre étalon en la matière.

« Ici, ils veulent vraiment que je reste dans la peinture »

« Je ne connaissais pas tous ces chiffres », rigole Capela dans Sports Illustrated. « Mais quand je suis sur le terrain, j’essaie d’avoir le plus d’impact possible en défense, en essayant de contrer des tirs, ou au moins de les gêner, en étant actif et évidemment en attrapant les rebonds. Je sens que mes coéquipiers me font confiance de ce côté-là car ils sont agressifs sur leurs gars et ils les envoient vers le cercle. »

Propulsé sur le devant de la scène du côté de Houston, où il était le partenaire idéal à la montée en puissance de James Harden. Il lui posait de solides écrans et roulait avec férocité vers le cercle pour y récupérer des passes de alley oop.

Et puis défensivement, avec sa vitesse de pieds et son savoir-faire, il pouvait tenir face à la plupart des arrières adverses après les nombreux changements défensifs sur les écrans, selon la philosophie prônée par Coach D’Antoni à l’époque. A Atlanta, il change parfois mais son rôle est bel et bien de tenir la raquette, en gardien du temple.

« Ici, ils veulent vraiment que je reste dans la peinture et je pense aussi que c’est là que je suis le plus important. C’est en tout cas là où je me sens le plus à l’aise. A Houston, il y avait plus de changements sur les écrans parce que pendant des années, ça avait marché pour nous en playoffs. On essayait de le faire en saison régulière mais ça n’était pas la même chose. »

Actuellement meilleur rebondeur de la NBA à près de 15 prises par match, Capela est également peu ou prou à sa moyenne de points des Rockets, un poil sous les 14 unités. Surtout, l’ancien Chalon-sur-Saône tourne à plus de 2 contres par match, sa meilleure moyenne en carrière.

« Je ne marque pas seulement sur des dunks tout seul sous le cercle »

Machine à stats chez les Hawks, Capela a réussi deux prestations dantesques, et coup sur coup, à la fin janvier, avec un match de mammouth à 27 points, 26 rebonds et 5 contres avant de claquer carrément un triple-double – le premier de sa carrière – à 13 points, 19 rebonds et 10 contres (dans deux victoires). Par là-même, Clint balaye d’un revers de la main – un contre supplémentaire – l’idée selon laquelle il n’est bon qu’à conclure les lobs en attaque. Il souligne au contraire son travail de l’ombre, au rebond offensif notamment.

« C’est comme ça que je rentre dans mon match, en allant au rebond offensif et en scorant sur des claquettes. C’est pour ça que je suis comme ça. Ce n’est pas James Harden ou Trae [Young] qui m’aident au rebond offensif. C’est moi tout seul. J’essaye d’être plus agressif de mon côté aussi, je ne marque pas seulement sur des dunks tout seul sous le cercle. »

Dans sa septième saison déjà, Capela veut en tout cas être reconnu pour l’intégralité de son apport sur les planches. Ça passera selon lui par une récompense en fin de saison. En 2015, le géant suisse avait déjà atterri dans le meilleur cinq défensif, mais c’était en D-League. Il veut désormais la reconnaissance de ses pairs, dans la Grande Ligue.

« Défensivement, je pense que les gens ne parlent pas de moi. Ils parlent de Draymond Green ou Anthony Davis mais c’est simplement parce que ce sont des noms connus. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu’ils sont meilleurs », conclut Capela. « Il est peut-être encore trop tôt, la saison est encore longue de toute manière et je vais continuer à donner le meilleur de moi-même parce que je veux vraiment faire partie des meilleurs cinq défensifs en fin de saison. C’est vraiment mon objectif. »

Son double « double double »