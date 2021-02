Joel Embiid et les Sixers trop costauds pour les Kings

Bien installés au sommet de leur conférence, les Sixers commencent de la meilleure des façons leur série de déplacements sur la côte Ouest. Il a pourtant fallu batailler face à ces Kings, très en forme ces dernières semaines. Mais ces derniers sont passés à côté du dernier quart-temps, largement dominé par les visiteurs.

Sacramento a pourtant encore une ou deux possessions d’avance à l’entame de ces douze dernières minutes. C’est qui n’est pas rien pour une équipe qui a compté jusqu’à 14 points de retard, au cœur d’une première période explosive sur le plan offensif. L’explosivité, De’Aaron Fox connaît. Le joueur de la semaine réalise une entame de match encore flamboyante.

La grosse séquence à 3-points des Kings

Adroit de loin, il prend de vitesse tous ces vis-à-vis pour exploser au cercle à tout va. Après un quart-temps, le gaucher affiche déjà 15 points au compteur, son équipe est pourtant menée de 10 unités (32-42). La faute à une défense collective qui laisse à désirer. Si Joel Embiid est encore bien contenu, Ben Simmons se montre à son avantage près du cercle.

Et les shooteurs des Sixers répondent présent. Que ce soit Seth Curry en tête ou bien Furkan Korkmaz à 45°. Le Turc réussit une rentrée du tonnerre en scorant rapidement 12 points sans manquer un tir, se permettant même d’aller dunker avec autorité dans le trafic. La suite ? Un déluge de paniers à 3-points s’abat sur les Sixers. Buddy Hield prend complétement feu en transition avec quatre paniers primés dans le second quart-temps.

Tyrese Haliburton, qui apporte encore son étincelle, se mêle à la fête avec trois autres tirs primés et Fox en rajoute un autre. Tant et si bien qu’à la pause, Sacramento a maintenant les commandes (71-64). La troisième période, marquée par une bonne séquence de Marvin Bagley, est la plus pauvre au niveau offensif et la plus équilibrée (91-87).

De’Aaron Fox gêné par Matisse Thybulle

Tout va se jouer dans les dernières minutes donc. Quand une nouvelle arme des Sixers, plutôt discrète jusqu’ici, va sortir de sa boîte : Tobias Harris. En puissance, l’ailier prend le dessus sur Glenn Robinson III pour finir près du cercle. Puis il termine sa pénétration gauche, après avoir inscrit un « jumper ». Sa bonne séquence en attaque coïncide avec la bonne session défensive de Matisse Thybulle, chargé de mission sur De’Aaron Fox.

Matisse Thybulle ne se gêne pas pour contrer le meneur et permettre à son équipe de jouer la transition, sanctionnée par un tir primé dans le corner de Shake Milton.

Philadelphie passe ainsi un 14-2 pour reprendre la main (102-107). Joel Embiid est pris à deux au poste avant de renverser vers Tobias Harris, encore lui, dans le corner opposé pour trois nouveaux points. Sacramento n’a plus le jus pour répondre, à l’image de Fox qui manque dix tirs dans l’ultime période.

Luke Walton a beau tenter un début de « hack-a-Simmons », les Sixers conservent leur avance jusqu’au bout. Les leaders de l’Est (18 victoires – 7 défaites) s’imposent une deuxième fois de suite avant de se rendre à Portland jeudi. Sacramento (12 victoires – 12 défaites) reçoit le Magic vendredi.