Trop de complications financières en cas d’annulation du All-Star Game ?

Alors qu’on semblait se diriger vers une annulation pure et simple du All-Star Game, les diffuseurs TV, la NBA et le syndicat se sont finalement mis d’accord pour l’organiser le 7 mars prochain, du côté d’Atlanta.

Du côté des joueurs, ça grince sérieusement des dents, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kawhi Leonard, James Harden ou De’Aaron Fox n’étant clairement pas favorables à l’idée. Les stars voulaient ainsi profiter de la pause prévue du 5 au 10 mars pour recharger les batteries dans cette saison très dense, sans compter que l’organisation d’un tel évènement en plein cœur d’une pandémie, même sans fans, n’est pas rassurant.

Des dirigeants assurent pourtant à The Athletic que ça ne sera pas un All-Star Weekend comme les autres. Il n’y aura aucune des rencontres habituelles avec les fans, et les joueurs pourront arriver dans la soirée du samedi pour repartir le dimanche soir. De plus, ils ne seront autorisés à se rendre qu’à leur hôtel et à la State Farm Arena.

C’est que l’enjeu d’une annulation est évidemment financier, avec des problèmes liés au contrat TV.

Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un évènement publicitaire important pour la chaîne TNT, qui avait pu vendre plus de 160 spots publicitaires pour le All-Star Game 2020. De quoi récolter entre 25 et 30 millions de dollars pour le seul match des étoiles, et peut-être deux fois plus pour tout le All-Star Weekend.

Évidemment, avec un tel manque à gagner, TNT serait en droit de réclamer des compensations à la ligue, sans doute en négociant la diffusion de davantage de rencontres qu’initialement prévu. De quoi enlever alors des matchs aux différentes chaînes régionales, entraînant des problèmes et des renégociations en cascade…