Kristaps Porzingis, chasseur de loups

En tête tout au long du match, les Mavericks se sont pourtant fait peur en fin de rencontre, face aux Wolves. La faute à Malik Beasley, auteur de 30 points dont 22 dans le dernier quart-temps, pour ramener son équipe à une possession (123-120) dans la dernière minute. Avant que Josh Richardson ne rassure finalement Dallas.

Avant ça, c’était Kristaps Porzingis qui avait brillé pour les Texans, se jouant d’un Naz Reid encore trop naïf défensivement pour compiler sa plus belle ligne statistique de la saison, avec 27 points (10/19 au tir dont 4/7 de loin), 13 rebonds, 6 contres et 4 passes décisives en moins de 31 minutes !

« C’est l’une de ces nuits où je défends sur le pivot, où je reste près du cercle et où je peux le protéger », expliquait-il après coup. « J’ai juste essayé de rester vertical, de ne pas faire de fautes et de contrer les tirs. »

En confiance, l’ancien Knick a pu attaquer ses adversaires, se permettant même quelques numéros de dribble dignes d’un arrière, tout en dégainant de très loin pour écœurer ses différents défenseurs.

De plus longues séquences sur le terrain

« J’ai tout aimé », appréciait Rick Carlisle. « Il mettait ses tirs et il bougeait la ballon de façon superbe. Il allait au cercle, il coupait magnifiquement, ça ouvrait le jeu pour les autres gars, c’était très bien. C’est clair que chaque match, tout progresse et on se rapproche de ce qu’on veut faire, et il se rapproche de ce qu’il veut faire. »

Le « stretch five » reprend donc encore du rythme, alors qu’il a manqué le début de saison suite à son opération au ménisque du genou. Depuis trois rencontres, Rick Carlisle a d’ailleurs un peu modifié ses rotations, notamment en premier quart-temps, pour permettre à Kristaps Porzingis de jouer sur de plus longues séquences.

« Je suis plus calme quand je sais que je ne vais pas sortir rapidement », détaillait d’ailleurs le Letton après la rencontre. « En tant qu’intérieur, je me sens simplement mieux quand je joue sur de plus longues durées. Parce que je n’ai pas le ballon dans les mains en permanence, et j’ai besoin d’avoir le ballon pour trouver mes ouvertures. Ça s’améliore, et plus il y a aussi simplement le fait de passer du temps ensemble sur le terrain, à enchaîner les matchs avec les gars. Ça se met en place et on joue un meilleur basket. »

Ça fait ainsi trois victoires sur les quatre dernier matchs pour Dallas (11 victoires – 14 défaites au total), mais ça reste à confirmer car l’édifice, notamment défensif, reste très fragile dans le Texas.