Naz Reid, l’un des rares rayons de soleil dans la saison des Wolves

Naz Reid aime jouer le Thunder. Le pivot non drafté des Wolves avait déjà établi son premier record en carrière face à Oklahoma City le 14 janvier 2020, à 20 points en 18 minutes. Rebelote samedi soir avec un nouveau record, à 29 points (plus 6 rebonds) en 27 minutes.

13 points de suite au retour des vestiaires

Titularisé dans la peinture de Minnesota depuis la blessure et la contamination de Karl-Anthony Towns, soit 12 matchs cette saison, il profite à plein de ses minutes et de ses nouvelles responsabilités. Sur les quatre matchs du mois de février en l’occurrence, il tourne à 16 points et 7 rebonds, à 55% de réussite aux tirs dont 45% à 3-points.

« J’ai le sentiment que parfois on se laisse aller mais on n’est pas assez bon pour faire ça », regrette-t-il dans The Athletic. « On devrait toujours réciter notre jeu à chaque possession du match. J’étais dans cet état d’esprit où je voulais simplement gagner. On savait qu’on lâchait beaucoup trop de points. Ils rentraient des tirs à 3-points et ils nous débordaient. On savait tous qu’il fallait se remonter les manches et faire le travail en homme à homme. C’est ce qu’on devait faire au retour des vestiaires. »

Largués à 21 longueurs à la pause, les Wolves n’avaient effectivement plus grand-chose à espérer. Mais Naz Reid a montré la voie au retour des vestiaires, scorant tout simplement 13 points de suite, avec un 3-points dans le coin d’abord et une démonstration de son talent au poste bas par la suite.

« Je crois qu’il a scoré sur trois possessions de suite », se souvient le rookie Jaden McDaniels, qui en oublie en fait deux autres… « Et défensivement, il était présent au rebond, à l’aide. C’est grisant pour nous et c’est pour ça qu’on était tous contents pour lui, à sauter à côté du banc. On est content pour Naz. »

Auteur de 21 de ses 29 points en deuxième mi-temps, Naz Reid a abusé de Darius Bazley et des autres intérieurs que le Thunder lui a envoyé. Avec sa puissance dos au panier et sa technique en nette amélioration, il a fait feu de tout bois pour terminer à un excellent 12/21 aux tirs…

Il a même eu le ballon de l’égalisation en toute fin de match. Face à Shai Gilgeous-Alexander, Naz Reid s’est rapproché du cercle et il pensait bien que son nouveau record individuel serait en plus décisif collectivement.

Ryan Saunders lui prédit un avenir radieux

« Je pensais qu’il allait rentrer, je le sentais bien, j’avais fait tout ce qu’il fallait… C’était déprimant quand je l’ai raté. Mais mes coéquipiers croyaient tous en moi. Ils sont tous venus me voir après coup et m’ont félicité pour mon travail durant tout le match. Je voulais simplement gagner, mais malheureusement, ça n’a pas suffi. »

Reconnaissant quant à lui que son équipe ne méritait tout simplement pas de gagner ce match, surtout après une première mi-temps où il dira que « rien, rien du tout » n’était bon défensivement, Ryan Saunders a par contre apprécié la prestation de son pivot titulaire à sa juste valeur.

« J’ai aimé le layup », souffle le coach dans The Star Tribune. « Naz, il va être bon pendant un moment. Je sais qu’il souffre après avoir raté ce tir, mais il a réalisé une mi-temps incroyable. »

D’abord signé par un « two-way contract » après une saison fugace à LSU, Naz Reid a fait ses classes en G-League la saison passée. Mais cette année, avec un physique affiné et une confiance à la hausse, il est en train de se transformer en joueur essentiel pour des Wolves encore beaucoup trop tendres.

Bien meilleur offensivement, en passant notamment de 60 à 70% de réussite au cercle et de 25 à 45% à mi-distance, Naz Reid a également pris les mesures nécessaires durant l’intersaison pour ne plus être un joueur à l’apport négatif en défense. Plus réactif et mieux placé, il contient beaucoup mieux ses adversaires directs.