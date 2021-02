Bill Bayno, assistant de Nate Bjorkgren aux Pacers, présente sa démission

Chez les Pacers depuis 2016, recruté par Nate McMillan et gardé par Nate Bjorkgren, Bill Bayno a décidé de prendre du recul et de démissionner en plein cœur de la saison. À 58 ans, il s’était déjà absenté la saison passée après le décès des suites d’un cancer de sa mère, qui suivait celui de son père moins d’un an avant.

La crise sanitaire ayant emporté plusieurs de ses proches, Bill Bayno a préféré se retirer pour prendre du repos, expliquant également ne pas supporter le climat social délétère qui règne actuellement aux États-Unis.

« J’apprécie l’impact que Coach Bayno a eu sur nos joueurs et sur la franchise des Pacers ces cinq dernières années », a déclaré Nate Bjorkgren dans un communiqué. « Tout le monde ici lui souhaite le meilleur dans sa transition vers le prochain chapitre de sa carrière. »

Ancien coach de UNLV et Loyola Marymount au niveau universitaire (mais seulement pour trois matchs à cause de raisons de santé), Bill Bayno a intégré la NBA en 2005 en tant qu’assistant chez les Blazers, par l’intermédiaire de Kevin Pritchard, l’actuel président des opérations basket des Pacers.

Passé successivement par les Blazers donc, mais aussi Minnesota et Toronto, il avait également coaché aux Philippines, en CBA et en ABA, où il a même gagné le titre en 2003 avec les Yakima Sun Kings, avant justement de mettre un pied dans la Grande Ligue à Portland.

La saison des Pacers n’est en tout cas pas de tout repos en coulisses avec ce nouveau départ qui s’additionne à la blessure au pied gauche de TJ Warren mais aussi à celle de Caris LeVert, la recrue star échangée contre Victor Oladipo, qui ne peut pas jouer après qu’on lui ait découvert (puis enlevé) une grosseur au rein.