Caris LeVert : « Ce transfert m’a peut-être sauvé sur le long terme »

Ce fut un coup dur pour Caris LeVert et les Pacers. Pendant la visite médicale qui devait valider le transfert autour de James Harden, l’IRM a révélé une grosseur au niveau d’un rein pour l’ancien de Brooklyn.

Une bien mauvaise nouvelle pour sa carrière, qui est désormais à l’arrêt. Mais Caris LeVert voit tout de même le bon côté des choses : au moins, maintenant, il sait qu’il a cette grosseur.

« Je n’avais aucun symptôme, je jouais mes matches, sans en manquer un cette saison d’ailleurs. Je me sentais à 100%, en pleine santé », raconte-t-il à ESPN. « Donc, dans un sens, ce transfert m’a révélé ce qu’il y avait dans mon corps. Je prends ça positivement : ce transfert m’a peut-être sauvé sur le long terme. »

Le joueur est encore dans l’attente des résultats, qui préciseront si cette grosseur est possiblement cancéreuse ou dangereuse pour sa vie. C’est l’essentiel actuellement.

« Le plus important pour moi, c’est ma santé. Je veux vivre longtemps et ça passe avant le basket. Bien sûr, j’aimerais rejouer le plus vite possible, je suis un compétiteur, j’adore ce sport. Mais d’abord, on s’assure que je suis en bonne santé. C’est mon calendrier, on verra pour la suite. Pour l’instant, on n’a pas les réponses. »