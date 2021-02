Comme les grands crus dont il raffole, LeBron James se bonifie avec l’âge

À 36 ans, dans sa 18e saison NBA, LeBron James est toujours aussi infatigable. Le King de Los Angeles avait passé 46 minutes sur les planches samedi pour venir à bout des Pistons en double prolongation, avec 33 points, 11 passes et 5 rebonds (et aussi 7 balles perdues).

Cette nuit face à Oklahoma City, il a de nouveau dépassé la quarantaine de minutes (43) pour un triple-double dantesque à 28 points, 14 rebonds et 12 passes, et une nouvelle victoire en prolongation (119-112).

« Une prolongation me va, comparé aux deux de l’autre match », souriait-il après coup. « Je vais pouvoir rentrer à la maison un peu plus tôt et mon coeur ne se sent pas aussi mal que l’autre soir. »

« Je pense que je suis un meilleur joueur que l’année dernière »

Avec cette 19e victoire en 25 matchs, les Lakers sont revenus sur les talons du Jazz au sommet de la conférence Ouest. Sans Anthony Davis cette nuit, LeBron James a pris sur lui. Comme si souvent dans sa carrière, il a porté son équipe sur ses larges épaules et il l’a emmené en terre promise.

« Tomber à plus de dix points d’écart n’est clairement pas quelque chose qu’on veut continuer à faire sur le long terme. Mais on a joué avec un sentiment d’urgence. Notre attitude et notre rythme était très lents en début de match. Il faut qu’on change ça. »

Avec 25 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne, LeBron James est un cas exceptionnel de longévité et de productivité en NBA. Pourra-t-il devenir le MVP le plus âgé de l’histoire de la Ligue, après Michael Jordan (34 ans) et Karl Malone (35 ans) ? Cela semble possible tant il rayonne toujours cette saison.

« Je pense que je suis un meilleur joueur que l’année dernière. J’ai le sentiment que je peux battre la défense adverse dans n’importe quelle facette du jeu dès que je franchis la ligne médiane. Il faut savoir évoluer avec son temps. »

Traditionnellement, les adversaires de « King James » voulaient le forcer à prendre des tirs de loin, en encombrant le plus possible l’accès au cercle et à la raquette en général.

Mais LeBron James a su faire évoluer son jeu. Meneur de jeu chez les Lakers, il est davantage à la création et dans la mise en place des systèmes. Mais il continue aussi à progresser dans son tir à 3-points, tout proche des 40% cette saison, soit son meilleur pourcentage en carrière.

« Il faut encore l’éloigner de la peinture parce que ses attaques vers le cercle créent des fautes, des 3-points pour les autres ou des paniers faciles à 2-points. S’il faut encore choisir son poison, il faut choisir celui-là », théorise Doc Rivers pour le LA Times. « Mais il est de plus en plus empoisonné aussi. »

« Le jeu me le dira quand il sera temps »

Dans son dernier retour à Cleveland, LeBron James en avait fait la démonstration pleine et entière en terminant à 46 points, son record de saison, dont un étincelant 7/11 derrière l’arc. Mais surtout, il est toujours un marathonien, à plus de 34 minutes en moyenne par match, à la 25e place de la Ligue devant des jeunots comme Donovan Mitchell, Bam Adebayo ou Giannis Antetokounmpo.

« Plus il joue, plus on a de chances de gagner », synthétise Frank Vogel. « Il donne le ton pour tout le groupe, que chaque match est important et qu’on doit jouer chaque match pour construire nos habitudes. L’habitude qu’on veut construire surtout est celle de la gagne. Avec son état d’esprit et sa présence chaque jour, ça aide vraiment notre culture. »

Après le septième titre de Tom Brady en NFL ce week-end, à 43 ans, LeBron James aimerait bien suivre l’exemple du quarterback de Tampa Bay et prolonger le plaisir en NBA. Comme les bons vins qu’il aime à siroter en fin de journée, « King James » se bonifie avec l’âge…

« J’ai l’impression que je le regarde jouer depuis toujours. Je l’ai vu jouer avec Michigan contre Ohio State, je le suis depuis un bail maintenant. C’était assez cool de le voir gagner un autre titre et de voir tout ce qu’il a réalisé dans sa carrière. C’est une inspiration pour quelqu’un comme moi, même s’il s’agit de deux sports différents et de deux postes différents. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer. Je ne sais pas ce que je vais encore pouvoir lui apporter mais je me sens bien. Je n’ai pas de date arrêtée, je ne me suis pas donné d’âge limite, dans la trentaine ou la quarantaine. Le jeu me le dira quand il sera temps et on avisera à ce moment-là. »