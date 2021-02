Chris Paul, un agenda de ministre pour un gagneur hors-pair

Manque de rythme ou simple méforme, les Suns ont enchaîné 4 défaites en 5 matchs, après trois rencontres annulées (et repoussées) face à Atlanta, Golden State et Indiana entre la mi-janvier et la fin janvier.

Depuis, ça va nettement mieux avec 5 victoires en 6 matchs, et un Chris Paul nettement plus présent, notamment dans la double confrontation face à Dallas où le meneur a enchaîné 29 points, 12 passes (plus 4 interceptions) puis 34 points, 9 rebonds et 9 passes dans deux succès importants pour se relancer.

Comme à Oklahoma City la saison passée, l’influence positive du futur meneur Hall of Famer n’a pas tardé à se faire sentir du côté de Phoenix. Pour Devin Booker, CP3 est le « code secret » dont lui et les Suns avaient besoin…

« J’ai trouvé le code secret en jouant avec lui »

« J’apprends chaque jour à ses côtés », souligne Devin Booker dans The Arizona Central. « Il a vécu toutes les situations que je veux connaître. J’ai trouvé le code secret en jouant avec lui et en étant son partenaire des lignes arrières. Sur le terrain comme en dehors, tout ce qu’il fait, je m’en imprègne comme une éponge. »

A 21 points, 7 passes, 4 rebonds et plus de 2 interceptions par match sur ses cinq dernières sorties, Paul a haussé le ton. Il est surtout l’homme providentiel de Phoenix dans les fins de match, comme avec ses 16 points en dernier quart face à Dallas.

Sur la saison, avec 48 points en 64 minutes, Paul figure actuellement à la 6e place de la Ligue en termes de points marqués dans le « clutch », c’est-à-dire dans les cinq dernières minutes d’un match disputé, avec un écart à 5 points ou moins. Il est 8e à la passe (7) et 5e aux interceptions (3) dans ces situations de tension exacerbée.

« Je ne sais pas comment il fait », se demande réellement Abdel Nader. « Je ne sais pas si ce mec dort. Je lui ai demandé l’autre jour combien d’heures de sommeil il arrive à faire. Parce que c’est vraiment terrifiant tout ce qu’il arrive à faire. »

Entre ses responsabilités quotidiennes de joueur NBA et de père de famille, Chris Paul est effectivement un homme pressé. Il est évidemment le président du syndicat des joueurs mais il a aussi beaucoup de projets en cours, donc celui d’une série documentaire avec ESPN qui devrait se focaliser sur la fac de North Carolina Central University (intitulée, « Why Not Us: North Carolina Central University Men’s Basketball »).

« Son esprit est toujours en mouvement »

« On ne sait jamais dans quelle situation on va lui parler », ajoute Langston Galloway. « A chaque fois que je le vois, il est soit au téléphone pour un appel important avec un haut placé, soit en train de préparer un nouveau truc à venir. Son esprit est toujours en mouvement. Il a aussi beaucoup de coups de fil pour s’assurer que les joueurs [NBA] soient à l’aise. »

Dans sa cinquième franchise NBA en carrière, Paul a pour le moment réussi à emmener toutes ses équipes en playoffs. S’il arrive à le faire avec les Suns, il sera le seul joueur de l’histoire à le faire depuis Shaq… mais ce, dans un rôle majeur. Non pas comme le Shaq en bout de course des Cavs et des Celtics.

« C’est absolument fou d’avoir ce type d’énergie », lance un Monty Williams admiratif. « Je ne peux le comparer qu’à ma propre vie mais je ne pourrais même pas imaginer jongler avec tout ça et encore pouvoir jouer au basket à haut niveau et obtenir le respect de chaque milieu dans lequel je travaille. C’est insensé ! Tout le monde est différent mais lui est construit comme ça. »

Ardent défenseur de la cause afro-américaine, mais en même temps représentant du syndicat des joueurs, et porte étendard de plusieurs marques très connues en tant que célébrité, Chris Paul ne chôme pas. Mais ça n’a jamais été aux dépens de sa production sur les planches…

« Il a toujours été très impliqué dans beaucoup de choses qui ont pour vocation d’améliorer la vie d’autres personnes. C’est ce que j’adore avec lui », reprend Williams. « Il ne pense pas seulement à rentrer dans des projets pour gagner de l’argent ou parce qu’il n’a rien d’autre à faire. Il fait tout ce qu’il fait car ce sont des choses fondamentalement tournées vers les autres. »

« Je ne suis pas James Naismith non plus »

L’ancien de Wake Forest a bien grandi depuis ses débuts à la Nouvelle Orléans. En NBA depuis une quinzaine d’années, une gageure en soi pour un meneur de sa taille (1m85), Chris Paul a bien roulé sa bosse, mais comme le soulignait récemment un de ses amis de longue date, un certain Dwyane Wade, il en a encore sous le capot…

« Je suis très impliqué dans beaucoup de choses qui se passent dans la Ligue. Je communique le plus possible avec les joueurs. Je voulais m’impliquer au début, il y a trois ans maintenant, pour comprendre un peu mieux le business de la NBA. J’ai eu l’occasion d’assister à de nombreuses négociations. En vieillissant, on comprend mieux l’aspect économique. C’est un apprentissage incroyable pour moi et je continue à m’en imprégner autant que possible. »

Préparant ainsi sa transition vers l’après-carrière, Chris Paul est aussi minutieux dans la gestion de son portefeuille d’actions hors-terrain que sur la mise en place des systèmes offensifs des Suns sur le terrain. Rien n’est laissé au hasard. Mais ça n’empêche pas non plus la créativité en chemin.

« Je ne suis pas James Naismith non plus », souriait Paul en début de saison, sur le site canadien de la NBA. « C’est du plaisir pour moi aussi. D’abord et avant tout, je n’arrive pas ici pour apprendre le jeu à tout le monde. Je suis un coéquipier parmi d’autres. On est là pour jouer au basket, et pour être compétitif. C’est comme ça que j’aborde la saison. »

Actuellement à 13 victoires pour 9 défaites, les Suns ont certes essuyé quelques revers décevants, face à Detroit ou Washington, voire Oklahoma City récemment, mais dans le même temps, Phoenix figure plus que jamais parmi les prétendants dans la conférence Ouest, dans le Top 5. L’empreinte de CP3…