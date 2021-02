G-League : Amir Johnson, mentor de Princepal Singh

Avec ses 14 saisons NBA au compteur, Amir Johnson a un rôle important à jouer au sein de la « Team Ignite », structure créée afin de regrouper l’élite des prospects destinés à rejoindre la Grande Ligue.

Un rôle de mentor, sur et en dehors du terrain, notamment pour l’intérieur indien Princepal Singh, principal espoir d’un pays de 1.3 milliard d’habitants où la NBA rêve de se développer, que le vétéran de 33 ans a félicité pour son état d’esprit positif et volontaire, le premier élément indispensable pour réussir.

« C’est une vraie bête de travail, le type de joueur qui travaille son jeu avant et après l’entraînement », explique Amir Johnson. « Je pense qu’il sait, c’est sûr, qu’il a la possibilité de vraiment s’améliorer et il travaille constamment. Un joueur qui se connaît et qui sait ce qu’il peut faire, qui connaît ses capacités et qui est réellement prêt à apprendre. C’est tout ce que vous pouvez demander ».

Premier test ce mercredi

Princepal Singh a également fait forte impression à son entraîneur, Brian Shaw, qui lui a attribué le titre honorifique de « MVP de l’entraînement ».

Amir Johnson est ainsi devenu un allié précieux pour l’intérieur indien, que ce soit pour l’inciter à mettre les bouchées doubles à tous les niveaux, notamment à la salle de musculation, ou le conseiller sur le terrain. Son expérience est également utile au groupe pour toutes les questions extra sportives.

« Je n’étais pas comme ça quand j’étais jeune », a ajouté Amir Johnson, qui s’épanouit dans ce rôle de « grand-frère ». « J’étais toujours été un simple auditeur, j’écoutais et j’apprenais… Mais eux frappent à votre porte pour vous poser une question précise. « Que faire si ça arrive, quels agents… ». Ils ont été totalement réceptifs, très faciles à coacher. Ils apprennent chaque jour et s’améliorent. C’est ce que vous attendez d’un joueur ».

Pour ce qui reste le plus important, à savoir le terrain, Princepal Singh est aussi très demandeur. Amir Johnson lui a donc rappelé les impératifs pour un intérieur de son gabarit.

« Savoir être au bon endroit pour attraper le ballon. Pour les grands, on se tient en général disponibles dans la zone du dunkeur. Quand l’arrière va pénétrer, il faut être disponible. Je lui dis toujours de garder ses mains prêtes à recevoir le ballon, parce que la passe peut arriver à tout moment. Et sur les contres, quand tu n’as pas le rebond, tu dois être le grand qui est le premier à courir, de façon à pouvoir avoir des paniers faciles ».

Premier rendez-vous attendu pour la « Team Ignite » ce mercredi, face à aux Santa Cruz Warriors.