Comment les Sixers sont parvenus à freiner James Harden

Très diminués et en back-to-back, les Nets ont tenu 30 minutes face aux Sixers. Au retour des vestiaires, Philly a modifié sa manière de défendre sur James Harden, et si le MVP 2018 a noirci la feuille avec 26 points, 10 passes et 8 rebonds en trois quart-temps, les Sixers ont petit à petit réussi à le sortir du match.

Comment ? En le coupant de ses coéquipiers. Sur le plan individuel, c’est le plus souvent Ben Simmons et Danny Green qui se sont occupés de lui, et sans faire de boîte stricte, ils se sont concentrés sur les retours de passes. À chaque fois que James Harden lâchait la balle, il avait toutes les peines à la récupérer ensuite. Conséquence : il a beaucoup joué seul, et à partir du milieu du 3e quart-temps, Philly a pris le large.

« C’était plus visible dans le troisième quart-temps, mais je pense que c’est aussi le fait que Ben défende dur lui, et d’être capable de switcher sur les pick-and-rolls avec Matisse et Danny. Ce n’était pas qu’un seul joueur » insiste Doc Rivers. « J’ai trouvé qu’avoir ce groupe ensemble sur le terrain a apporté des stops et la force utile, en sachant qu’ils avaient joué la veille. »

Le trio Simmons-Thybulle-Green apporte de la taille, de la polyvalence et de la mobilité. Le tout avec Joel Embiid en deuxième rideau pour limiter les pénétrations et surveiller les tentatives de alley-oop.

« Cela me va de switcher sur n’importe qui avec Matisse et c’est pareil avec Danny »

« C’est difficile pour l’adversaire quand vous avez ces trois joueurs ensemble sur le terrain » confirme le pivot des Sixers. « Surtout quand les équipes commencent à chercher des mismatches. Il n’y en a pas beaucoup quand ces trois-là sont sur le terrain, et j’ai trouvé qu’ils avaient fait du super boulot pour stopper la balle. »

Le but : couper l’accès au cercle. « Plusieurs fois, ils se sont mis ensemble pour faire en sorte qu’il n’y ait aucune possibilité de pénétration » poursuit Joel Embiid. « Il y en a eu quelques-unes, et James est allé au cercle, et en gros, il fallait que je choisisse entre contester le tir et rester sur DJ pour éviter la passe lobée. »

Mais dans l’ensemble, ça s’est très bien passé, et les Sixers ont fini le quart-temps sur un 23-7 pour s’échapper. On ne reverra d’ailleurs plus James Harden sur le terrain.

« Cela nous facilite les choses » conclut Ben Simmons à propos de son trio avec Matisse Thybulle et Danny Green. « Cela me va de switcher sur n’importe qui avec Matisse et c’est pareil avec Danny. On doit avoir confiance en chacun de nous comme défenseurs extérieurs car nous faisons partie des meilleurs défenseurs dans ce secteur. Défensivement, je trouve que Danny, Matisse et moi nous comportons vraiment bien sur le plan collectif. »