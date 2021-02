Pour les joueurs NBA, le Super Bowl se fera en petit comité

Evénement sportif le plus populaire des Etats-Unis, le Super Bowl donne chaque année lieu à des rassemblements et des réunions à travers le pays. Que ce soit entre amis ou collègues, en famille ou dans des lieux publics, c’est l’occasion de suivre le match mais aussi de faire la fête, de boire, de manger… et en cette période de pandémie, c’est évidemment proscrit.

Tout du moins pour les joueurs NBA puisque la ligue vient d’envoyer une circulaire aux franchises pour que les joueurs, les coaches et les staffs restent chez eux dimanche soir, et qu’ils ne se rendent pas à des soirées pour suivre la rencontre entre les Chiefs et les Buccaneers.

Selon AP, qui s’est procuré le document, les équipes qui sont en déplacement n’ont pas le droit de quitter leur hôtel, et toute soirée privée doit être limitée à quatre personnes, à condition que toutes les personnes, amis et proches, puissent présenter un test négatif. A domicile, c’est limité à la famille proche, femme et enfants.

Après la vague de tests positifs enregistrés en janvier, après les fêtes de fin d’année, la NBA veut éviter à tout prix que la grand-messe de la NFL ne soit un vecteur de contamination à grande échelle.