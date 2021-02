Covid-19 : la NBA va tenter de convaincre les joueurs vaccino-sceptiques

Selon The Athletic, une majorité de joueurs, mais aussi quelques coaches, ne souhaitent pas se faire vacciner contre le Covid-19, et la NBA a donc décidé de mettre en place une campagne d’information auprès des trente franchises. A partir de ce week-end, et jusqu’au 19 février, un expert médical répondra aux questions des joueurs et des dirigeants sur le sujet, et cette réunion à distance sera… obligatoire.

Via des conférences sur Zoom, le docteur Leroy Sims va partager son expérience comme médecin urgentiste pendant la pandémie de COVID-19 et la campagne de vaccination contre le Covid-19 et le but de la NBA est clair : informer, sensibiliser et convaincre joueurs, entraîneurs et dirigeants qu’il est essentiel de se faire vacciner. La NBA s’est rapprochée des autorités pour obtenir le vaccin, et ainsi servir d’exemples pour le reste du pays. Le but n’est pas d’avoir de passe-droit, mais simplement de servir de modèles pour le reste de la population, et plus particulièrement auprès de la communauté noire-américaine.

Un rôle auprès de la communauté noire

The Athletic rappelle ainsi qu’une étude récente démontrait que seulement 42% des noirs-américains avaient l’intention de se faire vacciner, et la NBA compte sur les joueurs, en grande majorité noirs, pour faire passer le message et montrer l’exemple. Sauf qu’en l’état, les joueurs sont sceptiques…

« Ce ne sont pas seulement les joueurs qui ont des questions » explique un dirigeant, sous couvert d’anonymat. « Les joueurs reçoivent des questions des membres de leur famille, de leurs amis, des personnes avec qui ils vivent. Si votre mère ou votre papa, votre sœur ou votre femme veut savoir si le vaccin est sans danger, vous voulez aussi le savoir. Je pense que ces réunions ont pour but de répondre à ces questions et de simplement faire le point sur la façon dont les choses se passent jusqu’à présent ».

Nos confrères partagent l’avis de quelques joueurs sur la question, et les avis sont variés. « Je veux le vaccin le plus tôt possible, mais c’est clairement un point de vue dissident actuellement en NBA » résume un joueur.