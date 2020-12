Vaccins contre le Covid-19 : la NBA ne veut aucun passe-droit

Il y a quelques jours, on apprenait que la NBA étudiait la possibilité de vacciner un maximum de joueurs contre le Covid-19. Une idée qui ne fait pas l’unanimité. D’abord parce que certains joueurs sont contre le fait de se faire vacciner, surtout par obligation. Ensuite parce que les joueurs NBA ne font pas partie des personnes à risques, et les vaccinations doivent d’abord concerner les personnes âgées ou le personnel soignant, par exemple.

Conscient que l’idée de la NBA pouvait choquer, Adam Silver a prévenu que son intention n’était surtout pas de « passer avant tout le monde« .

« Il n’y a aucune chance pour que nous passions devant les autres sous quelque forme que ce soit« , a déclaré le patron de la NBA sur ESPN. « Essentiellement parce que nos joueurs sont jeunes et en bonne santé, sans aucun facteur de comorbidité, et ils ne seront pas prioritaires pour les vaccinations. D’autres membres de l’entourage de la NBA qui travaillent sur le terrain sont plus âgés et auront une priorité plus élevée de se faire vacciner. »

En revanche, la NBA jouera un rôle actif pour promouvoir la campagne de vaccination à travers le pays.

« Nous participerons probablement à des campagnes de service public, nous en avons déjà parlé au CDC (Centers for Disease Control and Prevention) et à d’autres agences fédérales, en encourageant les gens à se faire vacciner lorsque le moment sera approprié. Mais d’ici là, nous serons dans une phase d’observation et d’attente« .