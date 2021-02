Les Clippers en ont terminé avec leur premier « road trip » de la saison. En six matchs, les troupes de Tyronn Lue ont ramené quatre victoires pour deux défaites, en début de voyage à Atlanta, puis sur le parquet des Nets.

Pour le coach de Los Angeles, le bilan est donc positif, avec notamment un deuxième match à Miami qui aurait pu assombrir le bilan mais que ses joueurs ont réussi à aller chercher, malgré les absences de Pat Beverley, Kawhi Leonard et Paul George, qui avaient également tous trois raté la première défaite à Atlanta.

« C’est le type de victoire dont vous avez besoin pour vous donner de l’élan. J’ai trouvé que c’était un grand pas en avant pour nous », a souligné Tyronn Lue qui avait pu compter ce soir-là sur un Nicolas Batum en mode sniper.

Bien, mais peut mieux faire

Tyronn Lue a également apprécié le retour réussi de la paire Leonard/George en cours de route, la façon dont ils ont intensifié leur leadership en l’absence de Pat Beverley, la montée en puissance de « role players » comme Reggie Jackson et l’attitude générale de son groupe dans les efforts déployés des deux côtés du terrain.

« On construit beaucoup en terme de cohésion d’équipe » a pour sa part souligné Paul George. « On a joué de bonnes équipes dans ce « road trip ». Ça nous va de faire 4-2. Bien sûr, les choses auraient pu être différentes. On aurait pu jouer un petit peu mieux à Brooklyn. Si on avait été au complet à Atlanta, on aurait pu faire un meilleur « trip ». Mais vous savez, je pense que nous nous sommes battus. On a joué dur, on s’est battus. Il y a eu beaucoup de constance dans ce groupe ».

Sur leurs six derniers matchs, les Clippers ont été classés 4e meilleure attaque et 11e meilleur défense. Leurs 16 ballons perdus à Cleveland ont été atténués par une belle victoire mais servent aussi de rappel pour Tyronn Lue : le chemin est encore long pour ce groupe, qui doit effacer la déception de la dernière campagne.

« Tirer profit des mismatchs, faire certaines passes et certaines lectures sur le pick-and-roll », liste le coach sur les points à travailler. « On doit être meilleur sur les pick-and-rolls entre deux petits, quand les équipes montent, quand elle switchent. On doit être meilleurs sur les changements défensifs. En attaque, il y a six ou sept choses sur lesquelles on veut et on doit être meilleurs. Lors des jours d’entraînement, des « shootarounds », il faut simplement continuer à s’améliorer parce qu’en avançant, ça va être très important pour nous ».