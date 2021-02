Anthony Davis a deux mentors de choix pour progresser à la passe

Il l’affirme haut et fort. En ce moment, Anthony Davis est « très heureux », après avoir remporté son premier titre de champion NBA en octobre 2020. Dans la foulée, il réalise un début de saison 2020/21 modeste pour lui, avec 22.3 points et 8.7 rebonds de moyenne.

Mais l’intérieur All-Star ne stagne pas pour autant puisqu’il progresse à la passe, grâce à l’influence de LeBron James et Marc Gasol, et il tourne à 3.3 offrandes de moyenne.

« Je leur pose des questions », explique l’ancien des Pelicans à The Athletic. « Certaines de leurs actions sont incroyables pour moi. Surtout pour Marc, car c’est un intérieur. Il y a peu de grands qui peuvent faire de telles passes comme lui : Nikola Jokic et Draymond Green. Et c’est la prochaine étape de ma progression, de pouvoir faire de telles passes. C’est une question de timing et de confiance. »

On le voit depuis le début de saison, Anthony Davis a amélioré sa lecture du jeu. Dès qu’il est pris à deux, il lit mieux les situations et avec l’intelligence de LeBron James, qui coupe souvent au bon moment vers le cercle, l’intérieur peut facilement sanctionner les défenses.

« On voulait s’assurer qu’Anthony, quand il est au poste, ait de l’espace pour travailler », analyse Frank Vogel. « Très souvent, les défenses font des prises à deux qui sont molles, ce qui nous permet de couper. LeBron a réussi quelques gros dunks comme ça cette saison. »

« La passe, c’est ma principale progression offensive et LeBron a beau dire que j’étais sous-estimé, je n’étais pas aussi bon dans ce domaine quand j’étais à New Orleans »

Anthony Davis touche moins de ballons cette année, notamment parce qu’un joueur comme Dennis Schroder le porte beaucoup, mais il réalise tout de même sa deuxième meilleure saison à la passe. Le All-Star perd peu la gonfle, ce qui lui permet d’être toujours efficace, sans être dominant comme par le passé.

Pour franchir un nouveau cap, et faire de « telles passes » comme il le dit, il faudra être capable non seulement de casser des prises à deux, mais aussi de trouver des angles de passes plus compliqués, comme Marc Gasol sait le faire avec brio. « C’est une question de lecture et de spacing avant tout », remarque et conseille l’Espagnol. « Au fond, il doit observer ce que la défense essaie de lui proposer mais doit rester agressif. C’est une frontière ténue. »

LeBron James, lui, n’a aucun doute sur les capacités d’Anthony Davis puisqu’il juge que son coéquipier a toujours été un bon passeur. « Je pense que lorsqu’il était à New Orleans, beaucoup de gens ne regardaient pas les matches ou ne faisaient pas attention à son talent », avance le quadruple champion.

Sous forme d’hommage, l’ancien des Pelicans répond au « King » et le remercie. « La passe, c’est ma principale progression offensive et LeBron a beau dire que j’étais sous-estimé, je n’étais pas aussi bon dans ce domaine quand j’étais à New Orleans. Je pense qu’être dans la lumière avec lui m’a aidé à être un meilleur joueur. »