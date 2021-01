Pour progresser à la passe, Anthony Davis profite de Marc Gasol comme conseiller spécial

À 27 ans, l’heure de la maturité a sonné pour Anthony Davis. Auréolé de son statut de champion en titre, celui-ci est en mode diesel, puisqu’il ne compile « que » 21.7 points et 8.8 rebonds de moyenne jusqu’à présent, en 33 minutes de jeu. Il faut dire que l’intérieur des Lakers ne force quasiment rien en ce début d’exercice, pour éviter de se fatiguer inutilement, au sortir de la plus courte intersaison de l’histoire (71 jours).

À l’image de LeBron James, « AD » n’a plus besoin d’en faire autant qu’en 2019/20 grâce, notamment, aux recrutements de Dennis Schröder et Montrezl Harrell. Sûr de sa force et à l’écoute de son corps, le septuple All-Star préfère se concentrer sur les points de son jeu qu’il lui faut encore améliorer, comme par exemple l’organisation.

Plus impliqué dans la construction du jeu de son équipe, Anthony Davis affiche pour le moment une moyenne de 3.5 passes par rencontre. Autrement dit la deuxième meilleure de sa carrière, derrière ses 3.9 offrandes délivrées en 2018/19, lors de sa dernière saison passée avec les Pelicans. Mais, plus que de simples chiffres, c’est l’impression visuelle dégagée par « The Brow » qui satisfait pleinement Frank Vogel.

« C’est le jour et la nuit entre aujourd’hui et la saison dernière, à la même période de l’année », estime le coach. « Je trouve qu’il a vraiment progressé dans ce secteur, vers la fin de saison dernière dans la « bulle » puis en playoffs, quand l’enjeu était plus important. [Contre les Grizzlies], j’ai trouvé qu’il avait connu une belle soirée à la passe, même s’il n’en a délivré qu’une seule, et nous l’avons souligné lors de la session vidéo [d’hier]. Il a réalisé un certain nombre d’extra-pass que nous n’avons pas su convertir avec un panier, un panier avec la faute ou avec une nouvelle extra-pass. Mais j’ai trouvé qu’il avait été super à ce niveau. Il progresse dans ce domaine. »

Marc Gasol et LeBron James comme professeurs de luxe

Pour progresser davantage dans ce domaine, Anthony Davis peut désormais compter sur un professeur de choix, en la personne de Marc Gasol. Considéré comme l’un des meilleurs passeurs de l’histoire à son poste, le pivot espagnol (3.4 passes de moyenne en carrière, dont une pointe à 4.6 en 2016/17) est arrivé à Los Angeles avec l’envie de transmettre tout son savoir en la matière à son nouvel acolyte dans la peinture, de huit ans son cadet.

« C’est bien que Marc [Gasol] soit ici car j’ai beaucoup appris de lui jusqu’ici, en essayant de trouver des moyens de lui piquer son savoir à ce niveau. Pareil avec [LeBron James], qui m’a parlé de ça au cours des deux dernières années. J’essaie simplement de m’améliorer davantage et d’ajouter une nouvelle arme à mon jeu. »

Ajoutée à son arsenal déjà complet, cette nouvelle arme ne pourra ainsi qu’être bénéfique au jeu d’Anthony Davis, souvent sujet aux prises à deux. Rendant les Lakers encore plus difficile à défendre…

« Je sais que beaucoup d’équipes tentent de me prendre à deux pour me compliquer la vie », juge l’ailier-fort. « Donc la meilleure façon de contrer une prise à deux, c’est de trouver un joueur ouvert et que nos joueurs mettent leurs tirs. En lisant bien le jeu et en trouvant le bon joueur, avec la bonne passe, peu importe s’il est en face de moi, dans le corner ou [autour de la ligne des lancers francs]. C’est comme ça que vous rendez votre équipe meilleure. Je ne marque pas autant que vous en aviez l’habitude, mais je fais les bonnes actions et j’ai bien trouvé mes coéquipiers, qui ont réalisé un super travail en convertissant leurs tirs et en jouant sans cesse pour les autres. »