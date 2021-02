Gardé titulaire par Tom Thibodeau, Elfrid Payton profite de la confiance de son coach

Les récentes prestations et commentaires positifs autour d’Immanuel Quickley ont-ils bousculé Elfrid Payton, qui aurait eu peur de perdre sa place de titulaire, et provoqué une réaction ?

En tout cas, le meneur des Knicks restait sur de maigres sorties offensives (6 points de moyenne à 31% de réussite au shoot sur les six derniers matches) et ses 20 points, 8 rebonds et 4 passes contre les Bulls permettent donc de rappeler pourquoi il est dans le cinq majeur à New York depuis le début de saison.

« Je pense qu’Elfrid est un professionnel », assure Tom Thibodeau au New York Post. « C’est un joueur qui possède de la fierté, individuelle et collective. Il veut gagner, c’est important pour lui. Peu importe ce qu’on lui demande, il pense au groupe, il se sacrifie pour l’équipe. Tout le monde le reconnaît. On a une rotation de dix joueurs où chacun est important. »

Le bon équilibre entre les deux meneurs

Elfrid Payton reste le titulaire des Knicks car, même s’il est moins flashy qu’Immanuel Quickley, il est le meneur le plus solide du groupe. Il fait le travail réclamé par l’exigeant Tom Thibodeau, dans l’organisation du jeu (il perd peu de ballons) et en défense notamment. Et s’il trouve des sensations en attaque, c’est encore mieux.

« Si on regarde nos victoires, elles arrivent quand il joue bien. On a besoin qu’il soit bon », souligne Julius Randle, l’autre grand bonhomme de cette victoire face à Chicago avec 27 points. « On se nourrit de son agressivité et on a besoin qu’il soit davantage ainsi. C’est toujours bon quand il l’est. »

Le 10e choix de la Draft 2014 n’a d’ailleurs pas réagi sur sa possible compétition avec Immanuel Quickley. Il a simplement déclaré qu’il voulait « gagner ». C’est davantage son coach qui s’est expliqué sur cette concurrence, sans ouvrir le débat entre les deux meneurs qui intéresse tant la presse new-yorkaise ou les fans des Knicks.

« On a besoin de tout le monde. Les qualités d’Elfrid, ce sont la défense, l’organisation et une capacité à être opportuniste offensivement. Là, il a été tranchant. On a tous confiance en lui. »

Sur le fond, Tom Thibodeau a peut-être trouvé la bonne formule, en misant sur un Elfrid Payton expérimenté dans le cinq majeur, qui accepte de faire le sale boulot, et en laissant Immanuel Quickley comme étincelle en sortie de banc. Le rookie pouvant alors laisser parler ses qualités sans avoir la pression et l’exigence (on l’a observé avec Coby White à Chicago par exemple) imposées par le rôle de titulaire.