Zach Collins de retour à Portland pour poursuivre sa rééducation

Drafté en 10e choix en 2017, Zach Collins réalisait un début de carrière prometteur sur ses deux premières saisons chez les Blazers. L’ancien de Gonzaga était passé de 4 points et 3 rebonds à 7 points et 4 rebonds, avec un apport défensif de plus en plus intéressant en protection du cercle.

Mais depuis, rien ne va plus pour le natif du Nevada. Limité la saison passée à 11 matchs, à cause d’une blessure à l’épaule, puis d’une mauvaise entorse à la cheville gauche, il n’a pas encore vu le parquet cette année, à cause de la même cheville gauche, de nouveau opérée à la fin décembre.

L’intérieur de 23 ans est pour le coup revenu à Portland et son plâtre a été retiré. Mais la frustration reste.

« Jusque-là, je n’avais pas connu beaucoup de blessures dans ma carrière mais là, c’est évidemment le plus gros temps de rééducation que j’ai eu à faire consécutivement. Ça m’a appris que je peux surmonter et je peux gérer tout ça », raconte-t-il sur NBC Sports.

« Opérer à nouveau n’était pas idéal mais c’était une fracture plus importante »

D’abord à Las Vegas avec sa famille pour récupérer, Zach Collins va pouvoir passer à l’étape supérieure dans son retour au jeu avec l’aide du kiné des Blazers. Pour oublier cette mésaventure qui dure…

« [Ma première opération à la cheville] est une opération qui peut parfois mal tourner et malheureusement pour moi, c’était un de ces cas », regrette Zach Collins. « J’ai l’impression que ça fait un an [que j’ai eu ma deuxième opération] mais c’était un long mois. Le premier mois n’est jamais plaisant car il faut placer le pied en hauteur, avec beaucoup de glace et il faut surtout se reposer pour que l’os se reforme. Tu ne peux pas marcher. »

Réduit à se déplacer en « scooter », ce petit fauteuil à roulettes sur lequel on pose le genou, Zach Collins se satisfait en tout cas des petits progrès qu’il réalise au quotidien. Dans une longue rééducation comme la sienne, surtout après une autre juste avant, il faut savoir se contenter de peu.

« Cette opération était plus en profondeur et c’est pour ça qu’on a pensé qu’il était mieux de plâtrer et d’immobiliser tout avant de pouvoir recommencer les activités physiques. L’opération s’est bien passée. Aucun problème. On a déjà eu plusieurs rendez-vous pour vérifier et tout se passe bien », explique-t-il. « Opérer à nouveau n’était pas idéal mais c’était une fracture plus importante et tous les spécialistes qu’on a consultés s’accordaient à dire qu’il fallait opérer. Je ne voulais pas repartir sur une rééducation en sachant qu’une blessure pourrait encore arriver. Cette fois-ci, j’ai plus confiance dans le fait que ma cheville va tenir [sur le long terme]. »

« Je vais devoir prouver à tout le monde que je ne suis pas ce type de joueur »

En contact avec les membres du staff des Blazers, Zach Collins a également suivi de près les matchs de ses coéquipiers. À défaut de pouvoir les rejoindre sur les planches, il a désormais hâte de les retrouver en chair et en os, et non plus derrière un écran, au centre d’entraînement de Tualatin.

« Je n’ai pas de calendrier gravé dans le marbre. On n’a pas encore posé de date de retour car il est encore bien trop tôt pour le dire. On va voir comment les choses progressent de semaine en semaine. Mais je peux vous dire que tout ce à quoi je pense, c’est que je veux être sur le terrain et revenir avec l’équipe le plus tôt possible. »

Cela dit, rien ne sera précipité pour le patient Collins. Ses antécédents sont trop importants. Aussi cruelle que ça soit, il faudra attendre avant de pouvoir (essayer de) casser son image de joueur fragile…

« Ça m’agace un peu mais, si on regarde les faits froidement, c’est difficile de dire le contraire. Mais ce n’est pas le joueur que je pense être. Je vais devoir prouver à tout le monde que je ne suis pas ce type de joueur. Une fois que je pourrais mettre tout ça derrière moi, je vais pour sûr prendre soin de mon corps encore mieux. Je le faisais déjà mais j’apprends de nouvelles manières de le faire, pour m’assurer que ça ne m’arrive jamais. »