Zion Williamson, le déclic défensif

Les records commencent à tomber pour Zion Williamson. Si l’imposant prodige des Pelicans n’a pas battu son record de points en carrière hier soir, établi à 35 unités le 2 mars dernier face aux Lakers, c’est peut-être parce que Stan Van Gundy l’a sorti avec six minutes encore à jouer, et le match déjà plié en faveur de la Nouvelle Orléans.

Mais, sur ses 43 matchs en carrière, Zion Williamson en a déjà réussi 33 à 20 points ou plus. C’est plus que David Robinson. Seul Michael Jordan a fait mieux… Charmante compagnie, n’est-ce pas ?

« C’était, de loin, son meilleur match de l’année si on prend en compte les deux côtés du terrain »

Il est même carrément seul au sommet, avec son efficacité insensée à 58% de réussite aux tirs. Le dernier exemple en date s’est déroulé hier soir face à Phoenix, avec ses 28 points à 12/14 aux tirs, et un troisième match de suite avec un 3-points réussi.

« Ils avaient réussi à nous battre pour notre première rencontre de la saison et ça nous avait laissé un goût amer en bouche. On voulait revenir et obtenir un résultat différent. »

Mission accomplie pour les Pels qui y ont ajouté la note artistique, avec cet énorme alley-oop envoyé par Eric Bledsoe pour Zion Williamson qui écrase tout dans le cercle avec sa main droite…

« Peu importe qui défend sur lui, il faut montrer de la résistance. Je n’ai pas trouvé qu’on avait bien résisté face à lui, surtout en début de match », regrettait Monty Williams. « Il y a eu des moments où on avait quatre gars autour de lui et il a quand même réussi à passer et finir au cercle. »

Selon le Bureau Elias, Zion Williamson est d’ailleurs le seul joueur de l’histoire NBA à compiler plusieurs matchs à plus de 25 points, avec plus de 85% de réussite au tir, avant de fêter ses 21 ans. Mais au-delà des statistiques, Stan Van Gundy préfère retenir autre chose.

« J’ai dit à Zion en fin de match que c’était, de loin, son meilleur match de l’année si on prend en compte les deux côtés du terrain », a déclaré le coach sur ESPN. « C’était de loin la meilleure défense que je l’ai vu jouer. Il a couvert beaucoup de terrain. Il s’est donné à fond. »

« Zion a fait un grand pas dans la bonne direction en défense »

Son compère, Brandon Ingram, était d’accord avec le coach. Zion Williamson a fait les efforts pour tenir ses adversaires, même après les changements sur les écrans.

« Il a été très bon défensivement sur les pick & roll. Il a été vraiment agressif. Et ça a déteint sur tout le monde dans l’équipe. Nos arrières ont commencé à défendre plus fort sur le porteur de ballon et on a simplement essayé de reproduire ça. »

Déclarant que c’était tout simplement « leur meilleur match de la saison », Stan Van Gundy espère bien que cette prestation référence de ses deux jeunes leaders pourra devenir la norme dans les semaines à venir. C’est à ce prix que les Pels vont pouvoir s’inviter en playoffs dans la conférence Ouest.

« Ce qui m’a le plus plu entre lui et Brandon, c’est qu’on sait que ces deux gars peuvent faire des stats, mais la question est de savoir s’ils peuvent mener l’équipe à des victoires. C’est difficile à faire. Il faut aider les autres et les rendre meilleurs. C’est ça qui fait les grands joueurs. Les joueurs qui mènent leur équipe à la victoire tout en aidant leurs coéquipiers des deux côtés du terrain. C’est ce qu’ils ont fait ce soir et ce qu’ils font cette saison globalement. Mais Zion a fait un grand pas dans la bonne direction en défense. »

De plus en plus proche de la forme physique qui était la sienne à la fac, Zion Williamson reste sur un mois de janvier pétaradant à 26 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne. Reste maintenant à sortir NOLA du pétrin où ils sont tombés en début de saison, actuellement avant-derniers de l’Ouest à 8 victoires et 12 défaites.

« Je prends ça personnellement de donner de l’énergie à mes coéquipiers. Si je peux le faire en défendant sur les arrières et en donnant le ton en premier quart… Toute énergie est bonne à prendre car on doit gagner. »