Damian Lillard replace les Blazers sur le droit chemin

Après l’exploit face aux Nets, les Wizards veulent confirmer face à une équipe de Portland très diminuée, et qui vient de prendre une fessée à Milwaukee. Mais comme souvent, les joueurs de la capitale prennent la rencontre par le mauvais bout. Face à la qualité de drive des Wizards, les Blazers ont décidé de faire prise à deux dès que Bradley Beal et Russell Westbrook jouent des pick-and-roll. Une tactique qui oblige les deux stars adverses à lâcher la balle et leurs coéquipiers n’ont pas le talent pour faire la différence.

À l’inverse, Portland peut compter sur ses seconds couteaux pour briller car Damian Lillard a des problèmes d’adresse dans ce début de rencontre.

Mais pas de souci pour Portland : Rodney Hood et Gary Trent Jr brillent en attaque. Les deux hommes profitent des caviars de leur meneur pour allumer des brèches et signer un 18-0. Les Wizards sont déjà dans les cordes (26-7).

Du retard à l’allumage

Agacé, Bradley Beal prend les choses en main. Il ne lâche plus le ballon et score avec facilité. Il montre l’exemple et cela réveille certains de ses coéquipiers. Comme Moritz Wagner, dont le dunk rageur permet à Washington de réduire un peu l’écart. Mais Carmelo Anthony efficace en sortie de banc donne 17 points d’avance à son équipe (40-23).

En demi-teinte depuis son arrivée, à l’exception de son exploit face à Brooklyn, Russell Westbrook est conscient qu’il doit faire mieux. Son début de deuxième acte est très bon.

Sept points consécutifs pour l’ancien d’OKC, mais le problème se situe de l’autre côté du terrain. Dans la raquette, Enes Kanter se balade et Melo brille sur la ligne des lancers-francs (57-39).

Il faut attendre le retour de Bradley Beal pour remettre DC à l’endroit. Le meilleur marqueur de la ligue est une machine en attaque. Par trois fois, il score à 3-points. Sous son impulsion, Washington vient de passer un 13-2 à des Blazers moins concentrés (59-52).

Bradley Beal continue ses exploits. En bon leader, il prend le jeu à son compte. Il sait que personne n’est capable de le défendre ce soir. Une grosse fin de première période pour le Wizard. Malheureusement, son coup de chaud a réveillé Damian Lillard qui monte donc en régime. Fort sur la ligne des lancers-francs, Dame score et aidé par Anthony, il permet à Portland de reprendre une dizaine de points d’avance (75-63).

Portland joue avec le feu

Peu en réussite lors des 24 premières minutes, Lillard rappelle pourquoi c’est un joueur unique, et au début de la deuxième mi-temps, les Wizards ne peuvent que constater les dégâts (88-72). Ils ont le mérite de ne pas lâcher, et comme en première mi-temps, Westbrook lance une première charge. À la finition comme à la passe, il prend le jeu à son compte et c’est Rui Hachimura qui redonne espoir à sa formation (88-81).

On retrouve alors le duel entre Beal et Lillard, et c’est de la haute voltige. Avantage au meneur des Blazers (106-90), et c’est Hachimura qui tente de lui répondre. Le problème, c’est qu’à Portland, Rodney Hood sort aussi de sa boîte pour prêter main forte à Lillard (114-100). Bradley Beal insiste, et pendant que Carmelo Anthony devient le 13e meilleur scoreur de tous les temps, les Wizards repassent sous la barre des 10 points (120-113). Portland joue avec le feu et contre toute attente, un énorme tir de Deni Avdija ramène les Wizards à quatre petits points (122-118).

Comme face à Brooklyn, Washington est tout proche du hold-up. Sauf que Bradley Beal loupe ses tirs, tandis que Robert Covington et bien entendu Damian Lillard brillent. Le meneur All-Star plante un dunk puis son habituel step-back à huit mètres, qui scellent le sort de cette rencontre (132-118).