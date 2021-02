Lauri Markkanen, l’agressivité retrouvée

Excellent contre les Mavs lors de son deuxième match après être sorti de l’isolement, suite au protocole Covid-19, Lauri Markkanen devait prouver sur la durée qu’il avait la capacité de rester à ce niveau et à cette intensité.

Pour le moment, le pari est réussi puisque le Finlandais tourne à 22.1 points de moyenne depuis son retour à la compétition (huit matches), à 52% de réussite au shoot et 39% à 3-pts.

Face à Portland (31 points) puis New York dernièrement (30 points à 11/18 au shoot, 6/12 à 3-pts), on voit bien que, quand il prend les choses en main, ça change tout pour ses performances et celles des Bulls.

« Son agressivité », avance Coby White pour NBC Sports, comme explication des bonnes performances actuelles. « Il n’est pas passif. Il pose des dribbles, pénètre, tire des lancers-francs, il va près du cercle. Quand il est comme ça, personne ne peut l’arrêter. La saison passée, beaucoup ont douté de lui. Cette saison, il prouve qu’il est bien le Lauri Markkanen de ses deux premières années. »

« Avec lui, tout est une question de confiance. Il est là pour prouver ce qu’il vaut. Il est motivé »

L’arrivée de Billy Donovan a-t-elle changé la donne pour l’intérieur, qui n’était pas épanoui avec les méthodes « rétro » de Jim Boylen ? Sans doute. Mais le coach de Chicago préfère jouer sur la confiance.

« Je pense qu’il a probablement entendu plusieurs fois qu’il devait être plus physique, qu’il devait plus dribbler, aller au contact, aller au rebond… », énumère l’ancien entraîneur du Thunder. « Il est capable de le faire et je pense qu’il se cherche encore une identité offensivement. Depuis que je suis avec lui, je n’ai rien vu de tout ça : il est agressif, physique et tranchant depuis le début. J’ai sans doute insisté davantage sur les pick-and-roll et il est très bon dans ce domaine. Il joue peut-être un peu plus au poste aussi. Il joue bien et de manière très efficace. »

Pour justifier ce passage très intéressant, Lauri Markkanen évoque ses « bons tirs » et son « jeu sans ballon », qui permet d’ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Zach LaVine, lui, en revient à la question mentale, surtout alors que son compère est en fin de contrat cet été.

« Il peut dribbler, prendre des rebonds et écarter le jeu comme un extérieur », constate l’arrière. « Quand il tourne bien, il apporte tellement de choses et on devient difficile à manœuvrer pour les défenses. Avec lui, tout est une question de confiance. Il est là pour prouver ce qu’il vaut. Il est motivé. »