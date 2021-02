Les nouveaux Bucks apprennent à jouer avec une cible dans le dos

Après avoir chuté consécutivement à La Nouvelle-Orléans et à Charlotte en déplacement, les Bucks ont retrouvé le chemin de la victoire en battant facilement les Blazers (134-106). Désormais à 12 victoires pour 8 défaites, Milwaukee veut enchaîner les succès pour essayer d’oublier un début de saison bien médiocre. Selon ses standards.

« On voulait vraiment cette victoire, on la voulait grave ! »

« Il n’y avait pas une bonne ambiance dans le vestiaire et ce n’était pas un bon vol pour Milwaukee au retour », souffle le nouveau DJ Augustin, sur ESPN. « Quand on est dans une équipe comme les Bucks, c’est un peu différent. Ce match était un ‘must win’ et c’est comme ça qu’on l’a joué. »

Les Bucks ont donné le ton dès le premier quart avec 46 points inscrits ! Ils iront jusqu’à compter 39 points d’avance en début de dernier quart, ne laissant aucune chance à des Blazers trop incomplets.

« Personne n’est satisfait honnêtement », reprend un autre nouveau venu, Bryn Forbes. « Nos meilleurs joueurs ne sont pas habitués à perdre deux matchs de suite ou d’enchaîner plusieurs défaites aussi rapprochées. Je ne pense pas que qui que ce soit dans l’équipe en soit content mais on doit prendre les choses au jour le jour et c’est ce que l’équipe fait. On ne peut pas revenir en arrière et gagner ces matchs, tout ce qu’on peut faire, c’est de prendre les choses match par match pour gagner les suivants. »

Face aux Blazers, les Bucks ont pu compter sur six joueurs à 10 points ou plus, menés par Jrue Holiday (22 points, 7 rebonds, 6 passes) toujours aussi à l’aise face à Portland et Bobby Portis à 21 points, 8 rebonds en sortie de banc.

« On voulait vraiment cette victoire, on la voulait grave ! On ne voulait pas perdre trois matchs de suite ! » ajoute Bobby Portis. « On n’a pas été tranchant et agressif lors de nos deux derniers matchs vendredi et samedi et on a perdu deux fois. Ils ont réussi beaucoup de tirs mais [hier] soir on a joué avec plus de fierté, plus de volonté et de feu. C’était contagieux dans toute l’équipe. »

« Nos adversaires sont encore plus concentrés et remontés pour essayer de faire un coup »

À l’instar du Jazz qui a eu besoin de temps pour intégrer Mike Conley dans son effectif et ses systèmes, les Bucks sont confrontés à une situation similaire pour trouver le meilleur environnement possible pour leur nouveau meneur vétéran (censé leur faire passer un cap supplémentaire), Jrue Holiday.

La greffe n’a pas encore bien pris, mais le processus est en cours. Selon Bryn Forbes, les Bucks ont perpétuellement une cible dans le dos du fait de leur succès récents ces deux dernières saisons.

« Honnêtement, je pense que les joueurs sont motivés pour ces matchs. Ce sont les Bucks. C’est le n°1 de l’Est ces deux dernières années donc je pense que nos adversaires sont super concentrés pour nous jouer. Chaque équipe donne son meilleur effort pour nous jouer. Je dirais même qu’elles sont encore plus concentrées et remontées que face aux autres équipes pour essayer de faire un coup. »

Pour Mike Budenholzer, c’est un point positif. Le succès de Milwaukee était en saison régulière ces dernières années, et il s’agit maintenant de transférer ça en playoffs…

« Les joueurs NBA, ils adorent jouer contre les meilleurs, que ce soient les meilleures équipes ou les meilleurs joueurs. Ils amènent le meilleur d’eux-mêmes. C’est très bien pour nous car c’est cela qui va nous rendre encore meilleur. »