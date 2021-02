Une spectatrice expulsée pour avoir insulté LeBron James

Comme le Jazz, le Heat ou encore les Rockets, les Hawks autorisent la présence de public dans leur salle (environ 1 500 personnes lundi soir), et cette nuit, une spectatrice a trouvé le moyen de se faire expulser des tribunes au cœur du quatrième quart-temps.

Placée près du terrain avec son mari et un couple d’amis, « Courtside Karen », comme l’a surnommée LeBron James sur Twitter, s’en est pris à la star des Lakers.

« Ferme ta put… de gueule ! Tu ne parles pas comme ça à mon mari » a-t-elle hurlé. Selon elle, LeBron James l’a alors insulté. Le ton est monté et les arbitres et la sécurité de la salle des Hawks sont intervenus.

Sans masque au moment de son pétage de plombs, Juliana Carlos a été renvoyée de la salle, ainsi que son mari et leurs amis. Pour LeBron James, ça ne méritait pas forcément d’être expulsés de la salle. « Au final, je suis content qu’il y ait du public dans la salle. Cela me manquait cet échange avec les fans. J’en avais besoin, et les joueurs aussi. Je n’ai pas le sentiment que c’était justifié de se faire sortir. »

« On ne peut pas évidemment pas accepter que des fans enlèvent leurs masques »

Pour lui, c’est l’alcool qui pourrait être à l’origine de ce craquage. « Peut-être qu’ils avaient bu quelques verres… Et peut-être qu’ils auraient sans doute continué, et ça n’aurait plus été le même match. Donc je pense que les arbitres ont fait ce qu’il fallait faire. »

Pour Montrezl Harrell, le mari a dit quelque chose qu’il ne fallait pas à LeBron James, et le fait que cette femme ait baissé son masque a poussé la sécurité à exclure les deux couples. « On ne peut pas évidemment pas accepter que des fans enlèvent leurs masques pour s’en prendre à nos joueurs durant cette pandémie » conclut Frank Vogel.