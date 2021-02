La N3XT L3V3L 2021 : une Harden Vol.5 version chaussette

Depuis 2018, adidas propose chaque année une chaussure de basket en mode chaussette dans la gamme N3XT L3V3L. Une véritable prouesse puisque les modèles n’ont pas de lacets comme sur la M-TAG de Under Armour, ou de sangle comme sur la Way of Wade 6 de chez Li-Ning : une vraie chaussette à semelle.

Pour l’édition 2021, la marque allemande a logiquement repris la technique utilisée pour mouler le chausson de la Harden Vol.5, baptisée Futurenatural. Elle a aussi misé sur le même amorti, une combinaison de Boost pour le confort et de Lightstrike pour le retour d’énergie. La traction est la même, les cousins autour du tendon aussi. En somme, une Harden Vol.5 en mode chaussette.

Les comptes @jesuscare et @basshu2_com permettent de voir d’un peu plus près cette version 2021 déjà sortie en Asie (à 160€) qui ne devrait pas tarder à arriver en Europe, sans doute dans ces coloris orange, et rose et blanc.

https://www.instagram.com/p/CKnjQLKpzm1/

https://www.instagram.com/p/CKgX24zglOA/

