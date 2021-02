Petit à petit, le collectif des Raptors prend forme

Bien que privés de OG Anunoby et Norman Powell, les Raptors n’ont pas tremblé face au Magic. Du début à la fin, Toronto a géré son match de main de maître face à ses nouveaux rivaux de Floride.

Outre Pascal Siakam qui retrouve sa voie (vers le cercle) dernièrement, auteur d’un gros double-double à 30 points et 10 rebonds, les Raptors ont surtout bénéficié d’un bon coup de main de leur banc. Sans OG Anunoby et Norman Powell, Nick Nurse a largement ouvert son banc et les remplaçants ont répondu présent.

DeAndre’ Bembry a ainsi scoré 7 points rapides en première mi-temps, Paul Watson a également trouvé la cible à 3-points à deux reprises et enfin, Yuta Watanabe a enchaîné un deuxième bon match, à 11 points et un gros contre sur Nikola Vucevic, après son record en carrière à 12 points vendredi dernier.

« J’obtiens une opportunité de jouer et je veux simplement faire mon travail pour aider l’équipe à gagner », a sobrement commenté le Japonais. « Je n’ai jamais eu d’opportunité comme ça dans ma carrière et je ne prends donc rien pour acquis. »

Avec toute l’équipe qui contribue, du All-Star au 12e homme, ce n’est pas un hasard si deux records de saisons sont tombés face à Orlando : Kyle Lowry à la passe (15) et Aron Baynes aux rebonds (16).

« On sait qu’on doit rester confiant et continuer à travailler et progresser en attendant notre heure », affirme DeAndre’ Bembry au nom des seconds couteaux sur Sportsnet. « Je pense qu’on était prêt, en tout cas, on a essayé de l’être, à chaque fois qu’on a fait appel à nous. On veut faire les bons choix et jouer un bon basket quand on est sur le terrain. On est en confiance et je pense qu’on a fait les bonnes lectures ces derniers matchs. »

« Une belle performance, consciencieuse et sérieuse »

Après cinq victoires en six matchs après la mi-janvier, on pensait les Raptors enfin lancés dans leur saison. Mais Toronto a ensuite perdu trois rencontres de suite… Cette équipe est encore fragile.

« On était prêt [hier] soir », déclare Nick Nurse. « On pouvait le voir dès le début en défense, mais aussi en attaque avec une bonne exécution des systèmes. On a été solide de bout en bout. Il n’y a pas vraiment eu de baisse de régime dans l’énergie. C’était une belle performance, consciencieuse et sérieuse. »

Encore trop inconstante, la défense canadienne semble montrer des signes de progrès avec moins de 100 points encaissés en moyenne sur ses quatre derniers succès. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt…

« Perdre trois matchs est embêtant et on devait retrouver le chemin de la victoire. C’est ce qu’on a fait », repend Pascal Siakam. « Je me sens bien personnellement. Si je prends des tirs, je prends des tirs. Si j’attaque le cercle, j’attaque le cercle. Je ne réfléchis pas tellement comme ça. Je pense simplement que je me sens bien dans mon corps et je prends les matchs comme ils viennent. »

À l’instar de Pascal Siakam, qui retrouve ses jambes après plusieurs petits pépins physiques en début de saison, les Raptors sont de mieux en mieux collectivement. Même diminué en talent, Toronto a su garder le cap et se rapproche ainsi d’un bilan équilibré (8 victoires pour 12 défaites).

La route est encore longue pour les Raptors délocalisés à Tampa, mais la saison aussi. Les nombreux changements dans l’effectif canadien commencent petit à petit à prendre leur sens, et un collectif à prendre forme.