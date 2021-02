Philly sait gagner un match sans Joel Embiid…

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… Philadelphie doit jouer sans Joel Embiid ce soir, et on sait que les Sixers ne sont plus les mêmes sans lui, au point de ne pas avoir gagné le moindre match lorsqu’il est absent. Ce début de rencontre est compliqué. Malgré quelques belles séquences défensives, les coéquipiers de Ben Simmons ne proposent pas grand-chose en attaque. Dans un jeu trop stéréotypé, ils s’efforcent de ne pas perdre le ballon. Néanmoins, ils n’arrivent pas à trouver de bons tirs et Indiana en profite donc pour scorer sur du jeu de transition. Sabonis présent aux rebonds et Malcolm Brogdon à la création et à la finition permettent aux Pacers de prendre un petit avantage (17-12).

Doc Rivers arrête le jeu mais rien ne change. C’est toujours aussi compliqué pour eux de scorer un panier. Comme toujours, Dwight Howard se bat sous le cercle et encourage ses coéquipiers à le suivre. Mais c’est dur et Brogdon, à 2 puis à 3-points, et T.J. McConnell donnent 10 points d’avance au Pacers après 12 minutes de jeu (28-18).

La vie est compliquée sans Joel Embiid

Avec sa jeunesse aux commandes (Tyrese Maxey et Shake Milton), Philadelphie revient avec un peu plus d’envie en attaque, mais les Pacers aussi montrent de belles choses. Aaron Holiday est agressif et profite de sa vitesse pour attaquer le cercle (44-34). Habitués à jouer sur un tempo élevé avec de l’adresse à longue distance, les Sixers n’arrivent pas à trouver de l’alternance en attaque et Indiana déroule.

Ce sont Tobias Harris et Ben Simmons qui se décident enfin à prendre les responsabilités, et ils brillent sur cette fin de première mi-temps. Mais ça reste insuffisant pour faire douter leurs adversaires, et notamment l’impeccable Sabonis. A la pause, les Pacers semblent avoir le match en main (63-54).

Cela se confirme au retour des vestiaires, et Brogdon continue de briller. Il reçoit le soutien de Myles Turner et Sabonis. Les deux intérieurs profitent des espaces et de passes de leur meneur de jeu pour marquer (81-64). Et même lorsque Brogdon se prend les pieds dans le tapis, TJ McConnell rattrape le ballon pour le donner à Sabonis qui marque (87-71). Tout réussit aux Pacers !

Globalement, les Sixers n’arrivent pas à couper la relation entre Brogdon et Sabonis. Malgré toute sa bonne volonté, Howard ne peut que constater les dégâts, et Indiana continue de se rapprocher de la victoire (95-82).

La remontada des Sixers

Le long de sa ligne de touche, Doc Rivers encourage les siens. Il demande à Maxey de relancer chaque ballon. Philadelphie donne tout pour recoller au score. Maxey brille par le drive, Matisse Thybulle et Furkan Korkmaz scorent à 3-points et Harris se comporte en tant que leader. Il attaque son défenseur sur la ligne de fond ou au poste bas, et ça fait mouche. Alors que les Pacers semblaient avoir le match en main, les Sixers se déchaînent. C’est au tour de Korkmaz de se lâcher avec son style peu académique, et dans son sillage, Philly signe un 13-0 pour passer devant (109-106).

Ce n’est plus du tout la même équipe et le même match. Indiana n’arrive plus à rien. En attaque, les Pacers se précipitent face à une défense des Sixers très agressive. Ils ne contrôlent plus le tempo de cette rencontre et Thybulle va chercher le and-one pour donner quatre points d’avance à 1min30 de la fin (112-108). Derrière, Turner perd un ballon, et les Sixers n’ont plus qu’à assurer aux lancers-francs. C’est ce qu’ils font pour s’imposer 119-110 grâce à un dernier quart-temps renversant. C’est la première victoire sans Embiid, et elle est obtenue au mental.