À Miami, les Kings estiment ne pas avoir été aidés par les arbitres

« L’un de leurs joueurs a rentré plus de lancers-francs que toute notre équipe n’en a tentés », constate Luke Walton. Le joueur en question, c’est Jimmy Butler qui a soigné son retour avec 30 points inscrits avec un excellent ratio de 14/16 sur la ligne de réparation. Alors que toute l’équipe adverse a dû se contenter de 11 lancers…

« Ça va être compliqué de gagner lorsque ça arrive », poursuit le coach californien. « On est restés agressifs, c’est tout ce qu’on peut faire. » Sous-entendu : sa troupe a fait le boulot, pas les arbitres.

« Tous ceux qui ont regardé le match l’ont vu. Ce qu’il se passe dans la raquette est décisif. On était quatrième de la ligue en termes de lancers-francs tentés (ndlr : plus de 25 en moyenne). On est agressifs chaque soir, cela fait partie de notre ADN. »

Auteur de 30 points lui aussi, De’Aaron Fox a eu le sentiment que lorsqu’il était au cercle, « il pouvait y avoir contact et pas de faute sifflée, alors que s’ils attaquaient le cercle, avec contact, il n’y aurait pas dû avoir faute. »

Sanctionné d’une technique en cours de partie, pour avoir contesté une faute commise sur Tyler Herro, le gaucher estime que les coups de sifflet doivent aller dans les deux sens : « Si c’était faute systématique ou l’inverse, ça m’irait. Mais je n’ai pas trouvé l’arbitrage uniforme pour les deux équipes. Donc voilà d’où vient cette frustration, du moins me concernant. Je ne veux pas parler pour les autres. »

Le meneur peut être d’autant plus frustré que son équipe n’a pas été en mesure de convertir le peu de lancers-francs obtenus : seulement 5/11, dont un vilain 3/8 pour le seul De’Aaron Fox. Autant de points offerts qui pèsent après une rencontre perdue sur la plus petite des marges.

« Je sais que je vais obtenir des fautes et que je vais aller sur la ligne. Je ne dis pas que je ne suis pas à l’aise lorsque j’y suis, je dois être capable de les mettre. » Cette saison, il affiche un maigrichon 67% de réussite. Et son équipe est un mauvais élève de la ligue avec seulement 71% d’adresse dans l’exercice.