Bojan Bogdanovic sort de sa boîte… pour de bon ?

S’il tourne à plein régime, comme le prouve sa série de 11 victoires consécutives, tout n’est pas encore parfait pour le Jazz jusqu’à présent. Alors que l’on vient de passer le premier quart de la saison, Bojan Bogdanovic peine toujours à retrouver le niveau qui était le sien l’année dernière. Et ce n’est pas son match de cette nuit, à 32 points et 7/11 à 3-points, qui inversera la tendance.

Passé de 20.2 à 13.9 points de moyenne entre les exercices 2019/20 et 2020/21, l’ailier croate semble encore subir le contrecoup de son opération du poignet, effectuée au printemps 2020. En plus de l’avoir contraint à manquer la reprise dans la « bulle », cet événement a eu des répercussions sur ses pourcentages puisqu’il est passé de 45% aux tirs, 41% à 3-points et 90% aux lancers à 39% aux tirs, 39% à 3-points et 82% aux lancers, en l’espace de quelques mois.

En clair, Bojan Bogdanovic galère cette saison, faisant preuve d’une irrégularité chronique. Mais ses malheurs individuels n’ont pour le moment pas d’incidence sur les résultats collectifs de la franchise de l’Utah. Bien au contraire.

« Je serais vraiment furieux si je jouais comme je le fais actuellement et que nous perdions », embraye le joueur de 31 ans, pour le Salt Lake Tribune. « Heureusement, nous gagnons et l’équipe joue vraiment bien, donc personne n’a à se soucier de ses statistiques, de ses pourcentages ou de quoi que ce soit d’autre. C’est super pour moi que nous gagnions alors que suis en difficulté. »

Un collectif au chevet de son sniper

Le Croate peut en tout cas compter sur le soutien sans faille de ses coéquipiers pour ne pas accuser le coup mais plutôt s’évertuer à remonter la pente. À commencer par celui de Mike Conley, lui aussi passé par une période compliquée à Salt Lake City, la saison dernière.

« Tout le monde le soutient au quotidien. Nous souhaitons qu’il soit agressif car, peu importe qu’il mette ou non ses tirs, nous en avons besoin et nous avons besoin qu’il shoote. Ce soir, il a été lui-même et ça nous a rendus bien meilleurs. »

Quin Snyder ne pouvait évidemment qu’appuyer les propos de son meneur de jeu, après le nouveau succès de ses hommes cette nuit, toujours sans Donovan Mitchell. En réclamant, de surcroît, un peu de patience avec Bojan Bogdanovic.

« Ce que je veux qu’il fasse plus que tout, c’est qu’il continue à shooter, attaquer et se battre », demande le coach du Jazz. « Car il est tellement compétitif que, peu importe ce qu’il réalise, de bonnes choses se produiront. C’est ce qu’il s’est passé ce soir et cela tombait à pic pour nous. […] Il a connu la meilleure saison de sa carrière l’année dernière. Il n’a pas joué pendant longtemps et, parfois, cela prend du temps avant de revenir [au niveau que l’on avait]. »