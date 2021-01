Podcast Hype x Basket USA | Le Jazz au sommet + All-Star Game + Kobe Bryant

Début de saison tonitruant pour le Jazz de Rudy Gobert, avec désormais le meilleur bilan de la ligue et une série de 11 victoires d’affilée. Eliminés en sept manches face aux Nuggets dans la bulle en Floride, les hommes de Quin Snyder sont en mission. Renforcés par le revenant Derrick Favors, les cadres du Jazz semblent jouer la même partition et le collectif tourne à plein régime. C’est même devenu l’équipe qui tire le plus à 3-points de la NBA, avec pas moins sept joueurs au-dessus des 35% !

Un retour en finale, 23 ans plus tard ?

« Utah est une équipe de vétérans. Ils essaient de gagner un titre et je pense qu’ils en sont capables. Vous savez, ils sont là où nous étions il y a trois ou quatre ans » a déclaré récemment Steve Kerr. La brouille entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert est déjà oubliée, et Mike Conley a retrouvé son vrai niveau. Prolongé, Jordan Clarkson est un candidat sérieux au titre de meilleur 6e homme, tandis que Bojan Bogdanovic et Joe Ingles sont des vétérans réguliers et expérimentés.

Considérés comme un outsider pour le titre, le Jazz a désormais une cible dans le dos. Mais après le gros craquage dans la bulle, puisqu’il menait 3-1 au premier tour des playoffs, Utah a-t-il les ressources mentales pour faire mieux et décrocher ses premières finales NBA, depuis 1998. A l’époque, un autre duo portait l’équipe à bout de bras, et il s’agissait de Karl Malone et John Stockton.

