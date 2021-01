Pour Steve Clifford, Nicolas Batum est dans une situation idéale aux Clippers

Il fut un temps où Nicolas Batum était l’une des pièces maîtresses des Hornets. Steve Clifford est bien placé pour en parler puisque c’est sous ses ordres que le Français a signé l’une de ses meilleures saisons en carrière, en 2015-2016, notamment au scoring (15.1 points en moyenne par match) et à la passe (5.9), exercice à l’issue duquel l’ancien manceau avait signé un contrat de 120 millions sur cinq ans.

« Il a eu de très bonnes années avec nous, particulièrement sa première année à Charlotte, suite à son arrivée en provenance de Portland » s’est-il remémoré avant le match face aux Clippers. « C’est là qu’il a décroché son contrat, l’année où on a remporté 48 victoires. On avait perdu en playoffs en sept manches face à Miami (après avoir mené 3-2). Il s’était blessé et avait peu joué (touché à la cheville, il avait manqué les Games 3 et 4). S’il avait été en bonne santé, je crois vraiment qu’on aurait remporté cette série. »

Le rôle idéal dans une grosse écurie

De l’eau a coulé sous les ponts depuis. Steve Clifford a rejoint Orlando en 2018, sonnant le début de la fin pour Nicolas Batum aux Hornets qui a été de moins en moins utilisé jusqu’à être placardisé par James Borrego, décidé à mener son « projet jeunes » à bien.

L’ex coach des Hornets retrouvait donc son ancien protégé la nuit dernière et il en a profité pour évoquer la renaissance de Nicolas Batum aux Clippers, comme un poisson dans l’eau dans son rôle de lieutenant du tandem George-Leonard, avec sa capacité à créer et son adresse à 3-points retrouvée.

« On a seulement eu un jour pour préparer ce match, parce qu’on a joué deux jours plus tôt, donc j’ai dû regarder trois de leurs matchs. On peut dire qu’il est dans une bonne situation », a ajouté Steve Clifford après avoir scouté la dernière sortie du Frenchy en sniper d’un soir à Miami (18 points). « C’est le gars avec qui tout le monde veut être sur le terrain. Il joue pour ses coéquipiers, il a cette capacité à faire les bons choix, la bonne passe, à utiliser sa taille et sent bien le jeu. Et la chose que j’ai remarquée aux Clippers, c’est qu’il a retrouvé confiance en son tir à 3-points. Il shoote à un pourcentage élevé, profitant de leur manière de jouer, de leur spacing et bien sûr de la capacité qu’ont Kawhi Leonard et Paul George a attirer les aides défensives. Cela laisse beaucoup de positions ouvertes à 3-points. Il est aux bons endroits et il met dedans ».

On ne sait pas si Nicolas Batum avait conclu un pacte de non-agression avec son ancien coach avant la rencontre entre le Magic et les Clippers cette nuit, mais le Français n’a cette fois pas eu à forcer son talent (3 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, +28 au +/-) pour permettre aux Clippers d’un tandem George-Leonard retrouvé d’infliger aux Floridiens un 10e revers en 12 matchs.