Magic – Clippers : rentrée gagnante pour Paul George et Kawhi Leonard

Dès l’entre-deux, les Clippers montrent qu’ils ne sont pas à Orlando pour subir. Paul George, Kawhi Leonard et Serge Ibaka agissent en patrons et ils s’amusent dans la défense du Magic. Les trois vétérans dictent le tempo de ce match et Evan Fournier et sa bande n’ont pas les moyens de répondre au collectif des Californiens (15-5).

Rapidement, Terrence Ross entre en jeu. A l’inverse de certains de ses coéquipiers, le 6e homme du Magic ne se pose pas de questions. Agressifs, il réduit l’écart entre les deux équipes. Par deux fois, il provoque une faute sur un tir à 3-points et remet Orlando sur le droit chemin. Un départ compliqué… mais le Magic a su répondre et les deux équipes sont à égalité à la fin du 1er quart-temps (26-26).

Les exploits de Ross agacent Tyronn Lue et le coach des Clippers rappelle ses cadres. T-Ross continue ses exploits, mais ce soir il ne peut pas compter sur Nikola Vucevic et Evan Fournier. Ciblés, les deux hommes souffrent. A l’inverse, Leonard et George se baladent et terminent très fort cette première mi-temps. Orlando n’a pas de solutions… A la mi-temps les Clippers dominent aisément Orlando (62-48).

Ross seul au monde

Au retour des vestiaires, Evan Fournier tente de prendre le jeu à son compte, et de montrer qu’il peut ramener son équipe dans le match. Le problème, c’est qu’il est maladroit, et il y a surtout du répondant en face, et notamment Leonard et George, de retour après cinq jours d’absence. Drive, tirs à 2-points ou à 3, les deux stars des Clippers se baladent dans la défense du Magic (77-61). Comme en première mi-temps, Ross stoppe l’hémorragie mais ça ne suffit pas. Luke Kennard et Kawhi Leonard scorent à à 3-points et malgré le talent de Ross, les Clippers creusent encore l’écart (90-71).

Zubac dans la raquette et Marcus Morris à 3-points participent à la fête (98-75), et logiquement, Orlando rend les armes. Terance Mann en profite pour montrer qu’il est un meneur de jeu très talentueux et les Clippers s’imposent de 26 points à Orlando alors qu’ils étaient en back-to-back. Pour le Magic, le fossé est important avec les ténors de la NBA.