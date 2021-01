John Wall : « Nous avons l’équipe que nous voulions »

« Nos gars ont du cran, ils sont déterminés. » Stephen Silas a de quoi sourire avec la victoire de ses Rockets, la nuit passée face aux Blazers. Reléguée à 20 points dès le premier quart-temps, son équipe a su réagir pour reprendre les devants et finalement s’imposer sur le fil.

« Faire face à l’adversité est quelque chose dont on parle énormément, poursuit le coach rookie. Je crois que plus tôt dans la saison, on aurait cédé face à cette adversité. Mais ce soir, nous avons mis la bonne énergie pour la surmonter. »

Sa référence à ce début de saison peut se lire dans plusieurs sens. D’abord dans le sens d’une équipe en manque d’automatisme qui a démarré son exercice avec un effectif partiellement renouvelé, avec notamment les arrivées de John Wall, Christian Wood et DeMarcus Cousins.

Et dans le sens, surtout, du contexte lié au dossier James Harden, qui a fini par être transféré à Brooklyn le 13 janvier dernier. Les Rockets, avec un barbu démobilisé, affichaient un bilan de trois victoires en neuf rencontres. Depuis ? Cinq victoires (Spurs, Pistons, Mavs, Wizards et Blazers) en huit matches, malgré des parties manquées par Christian Wood et le nouveau venu, Victor Oladipo.

« C’était assez compliqué de jouer malgré ça et de trouver de l’alchimie, reconnaît John Wall, en référence à la situation d’avant le transfert. Une fois que nous avons effectué ces transferts, nous avons obtenu l’équipe que nous voulions, avec des gars qui voulaient être ici. Avec l’engagement de tous, nous avons de quoi être une bonne équipe. Tout le monde a quelque chose à prouver. »

Entre Cousins, Oladipo et lui, Houston a effectivement misé sur un trio d’anciens All-Stars, âgés entre 30 ans et 28 ans, dont les carrières ont été ravagés par les blessures ces dernières années. Ces trois-là entendent bien faire mentir ceux qui ne voient plus d’avenir avec les Rockets. Car « certains ont dit que nous allions être mauvais une fois James parti », note Wall. Leur bilan comptable affirme le contraire jusqu’ici.