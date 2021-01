A l’arraché, les Rockets repoussent les Blazers pour une 4e victoire de suite

Comme on pouvait s’y attendre, Portland commence fort cette rencontre. Branchés sur courant alternatif depuis quelque temps, Damian Lillard et sa bande veulent d’entrée étouffer les Rockets. D’ailleurs, la star des Blazers montre l’exemple. Agressif par le drive et adroit de loin, il rend fou John Wall qui ne semble pas être encore rentré dans son match. A l’image de son équipe, Wall souffre en défense et en attaque il est bien défendu par Gary Trent Jr… Le jeune arrière brille aussi par ses qualités athlétiques comme l’atteste sa magnifique claquette dunk et Portland se détache (25-8).

Les deux temps-morts pris par Stephen Silas ne changent rien. Son équipe est amorphe, dominée dans l’envie. Lillard, encore lui, a bien vu que sur les situations de pick-and-roll, il pouvait vite trouver une solution en scorant lui-même ou en allant chercher Enes Kanter en mouvement. Portland livre douze très bonnes minutes (32-17).

Oladipo remet de l’ordre

Après un 1er quart temps compliqué, Houston semble enfin avoir envie de défendre, et ça libère son attaque. De retour de blessure, Christian Wood se bat aux rebonds puis en défense pour aider les Rockets à passer sous la barre des 10 points. L’intérieur texan donne le fil conducteur à son équipe. Enfin dans le bon tempo, Wall attaque les intervalles avec conviction et trouve parfaitement Danuel House Jr ouvert à 3-points (39-33). Ce n’est plus du tout le même match.

La défense sur Lillard est plus forte, Enes Kanter ne peut plus scorer facilement dans la raquette et le duo Wood/Wall fait des ravages. Ils se trouvent parfaitement en attaque. Le fait que Wood soit un intérieur fuyant permet à Wall d’avoir de l’espace dans la raquette. Fort sur son premier pas, il trouve assez facilement les solutions. Portland ne répond plus, malgré les tirs de Lillard. Les Texans sont connectés en attaque. Oladipo, Wood et Wall terminent fort cette 1ère mi-temps. L’ancien joueur des Pacers marque comme bon lui semble et il permet à Houston d’être en tête à la pause (53-50).

En confiance avec sa bonne fin de première période, Oladipo garde le même tempo au retour des vestiaires. on note aussi qu’il créé une complicité avec Wood et Wall. Les trois hommes forts de Houston sont en feu et Portland encaisse un 11-4 (64-54). C’est dur pour les Blazers. En attaque, ils sont vraiment limités, et Lillard doit se débrouiller pour scorer. La défense adverse le sait et elle le force à lâcher la balle.

Les Rockets séduisent

De l’autre côté du terrain, c’est compliqué de défendre sur Oladipo et Wall en même temps car les deux sont très forts en pénétration. Après Wall en première mi-temps, c’est Oladipo qui gère le tempo. Portland ne peut pas défendre sur lui. Sa vitesse lui permet de vite passer son défenseur sur le un-contre-un. Ensuite intelligemment, il lit parfaitement le jeu et sait être agressif quand il le faut pour trouver un coéquipier. C’est un grand match de sa part (77-66).

Mais Portland s’accroche… Le talent de Lillard et la justesse d’Anfernee Simons redonnent un peu d’espoir aux Blazers qui à 12 minutes de la fin comptent 9 points de retard (86-77). En début de saison, il avait mis le feu au parquet des Lakers, et Gary Trent Jr récidive dans ce début de 4e acte. Huit points consécutifs pour l’ancien de Duke qui redonne l’avantage à son équipe (87-86).

C’est soudainement le néant dans l’attaque des Rockets. Obligé de remettre Victor Oladipo, Silas n’est pas content. Heureusement, Portland fait preuve de maladresse et n’arrive pas à faire l’écart. Simons et Carmelo Anthony ont eu plusieurs tirs ouverts mais ils ne mettent pas dedans. Houston a laissé passer l’orage. De retour sur le terrain, John Wall et Oladipo brillent de nouveau en attaque, et Houston repasse devant (95-91).

Simons loupe la balle de l’égalisation

Trouvé sous le cercle, Kanter score mais surtout, il se bat aux rebonds. Les absences de C.J McCollum et Jusuf Nurkic responsabilisent encore plus le pivot turc, et il remet Portland devant au score (96-95). La fin de match est tendue et chaque tir est contesté. Wall sur des lancers-francs et P.J Tucker au courage redonnent trois points d’avance à Houston (99-96). En isolation, Lillard profite de sa vitesse face à Wood pour ramener son équipe à un point (99-98). La star des Blazers a l’occasion, quelques secondes plus tard, de donner l’avantage à son équipe, mais son tir est trop court.

Sur l’action suivante, Oladipo drive, et tout en puissance il score sur Kanter venu en aide un peu en retard (101-98). Il reste moins de 30 secondes, et Houston semble avoir le match en main. Trent Jr rate son lay-up alors que Wood sur la ligne des lancers-francs ne tremble pas (102-99). Mais Portland veut y croire. Décalé par Lillard, Simons score à 3-points, et Houston n’a plus qu’un point d’avance à trois secondes du terme (102-101).

Avec toute son expérience, Eric Gordon assure sur la ligne des lancers-francs (104-101). Portland a la balle d’égalisation. Alors que tout le monde pense que c’est Lillard qui va prendre le tir, Simons prend ses responsabilités mais son tir ne touche pas le cercle. Houston s’impose (104-101) et signe une très belle 4e victoire de suite.