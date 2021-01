Jordan Brand dévoile le nouveau kit du PSG, avec une Air Jordan 1 à l’intérieur

Après avoir misé sur le bordeaux pour le troisième kit du Paris Saint-Germain, Jordan Brand a décidé d’utiliser du rose et du mauve en mode psychédélique sur le quatrième kit du club, que la firme vient de dévoiler et qui est déjà disponible. Une ambiance qui rappelle fortement le coloris « Miami Vice » du Heat.

C’est dans cette nouvelle collection que s’inscrit la Air Jordan 1 Zoom Comfort que l’on avait découvert au début du mois de janvier, et qui sera disponible le 17 février sur nike.com et psg.fr. Une paire à la fois sobre, originale, phosphorescente, et parisienne, avec la mention de la ville à l’arrière, sur les semelles intérieures ou les lacets.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Kyrie Low 3 « Streetball » offrant une agilité et une adhérence optimales et dominez le terrain comme Kyrie Irving.