Les Grizzlies enfin de retour à l’entraînement

Aux grands maux les grands remèdes ! Memphis s’est retrouvé à l’arrêt complet depuis dix jours à cause de suspicions de cas contacts, notamment autour de son pivot Jonas Valanciunas. Après avoir observé cinq reports, le groupe a été autorisé à opérer un retour à des entraînements uniquement individuels depuis deux jours.

Enfin, les Grizzlies ont pu reprendre l’entraînement collectif hier et devraient retrouver les parquets NBA sous peu, logiquement ce samedi à San Antonio. La situation a été inédite, mais plutôt bien gérée d’après Taylor Jenkins.

« C’est vraiment unique », a déclaré le coach de Memphis. « Mais je pense que toute notre équipe, nos joueurs et notre staff ont su s’adapter, en travaillant en étroite collaboration avec la ligue sur les meilleures actions à mener depuis notre dernière visite à Portland. Mais tout le monde a très bien géré la situation. Tout ce qui est en notre pouvoir, c’est de tirer profit de chaque occasion où on peut s’entraîner. Clairement, la semaine dernière nous a mis à l’épreuve, mais je pense que nos gars ont été à la hauteur ».

Une pause bénéfique pour Ja Morant

Memphis en est toutefois à six matchs reportés, soit le nombre le plus important pour une équipe NBA, à égalité avec Washington. Si la question de la reprise et du rythme va forcément se poser, et qu’il faudra faire sans Justise Winslow et Jaren Jackson Jr, toujours blessés, la longue pause observée par les Grizzlies aura au moins profité à Ja Morant pour se remettre définitivement de son entorse à la cheville gauche.

« J’ai pris ce temps pour permettre à ma cheville de guérir encore plus, à faire en sorte de la renforcer, vous savez, pour revenir au Ja qui ne fait que sauter et tout ça. J’ai l’impression que même si c’était dur, c’était bon pour moi », a notamment souligné l’intéressé.