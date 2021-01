Les Celtics ont un vrai problème en défense

Si la défense en zone mise en place par les Celtics a bien failli faire vaciller les Spurs en deuxième mi-temps, Brad Stevens n’était pas vraiment ravi d’avoir besoin d’y recourir autant. C’est le moins qu’on puisse dire…

« On a utilisé la zone par nécessité, parce qu’on n’arrivait pas à arrêter un saignement de nez », envoie l’entraîneur dans The Athletic. « J’aimerais qu’on puisse jouer plusieurs types de défenses, et plusieurs types de bonnes défenses. Mais pour ça, il faudrait déjà qu’on arrive à en maîtriser une, et on n’y arrive pas. On en parle mais on a encore beaucoup de pain sur la planche. Si on veut aller loin, qu’on joue petit ou grand, peu importe mais il faut qu’on soit capable de défendre à un niveau élevé pour se donner une chance de gagner. Parce qu’on aura des temps faibles sans adresse comme tout le monde. »

Avec leur cinq majeur enfin au complet, avec Kemba Walker de retour, les Celtics ont longtemps fait douter les Spurs sur leur parquet. « Leur zone nous a sortis de notre rythme », reconnait DeMar DeRozan. Mais San Antonio a eu les reins solides pour finir le travail dans le « money time », avec DeMar DeRozan et Dejounte Murray.

Avec 56% de réussite à 2-points, les Spurs ont fait leur beurre en allant chercheur leurs points près du cercle, à l’image de Keldon Johnson (18 points, 10 rebonds) et DeMar DeRozan, très efficace à 7/8 aux tirs pour 21 points (plus 7 passes et 5 rebonds). Avec la 13e défense de NBA, et une tendance récurrente à s’endormir sur ses lauriers, Boston ne rassure toujours pas défensivement…

« On ne protège tout simplement pas notre raquette »

« La priorité à mes yeux, c’est qu’on ne protège tout simplement pas notre raquette », renchérit Brad Stevens. « On ne défend pas sur les pénétrations, on ne protège pas le cercle. On n’est pas présent sous le panier, et je ne parle pas des intérieurs mais de tout le monde. Celui qui a été le plus vertical pour nous, c’est Thompson. Mais derrière lui, ça a dû être [l’ailier rookie] Nesmith. Tout le monde doit protéger le cercle mieux que ça, on laisse nos adversaires aller jusqu’au layup. »

Dans le collimateur de Brad Stevens se trouvent donc Daniel Theis et Robert Williams III, les deux intérieurs outre Tristan Thompson. Mais plus généralement, les ailiers des Celtics doivent également se sentir plus concernés par la bataille aux rebonds et l’aide défensive sur les extérieurs qui déchirent le premier rideau.

« Devoir recourir à la zone pour faire des stops défensifs, ce n’est pas ce qu’on veut. On devrait être capable de défendre [individuellement] », peste également Jayson Tatum. « On sait de quoi on est capable défensivement, mais on doit trouver des solutions. On a suffisamment de gars qui sont des défenseurs d’élite. C’est sur ça qu’on se repose en tant que Celtics, de pouvoir défendre et être compétitif à chaque match. Mais, honnêtement, on n’y arrive pas en ce moment. On doit se bouger. »

Après leurs deux victoires face à Cleveland et Chicago, on pensait que Boston était de nouveau reparti sur de bonnes bases, mais ce revers les renvoie encore au tableau. Il va falloir plancher sur la défense alors que les Lakers sont les prochains sur la liste, pour le duel classique de la Ligue dans la nuit de samedi à dimanche…