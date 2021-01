Domantas Sabonis, de l’IRM au triple-double en 24 heures

Lundi, Domantas Sabonis se blessait au genou sur un choc avec Kyle Lowry. Mardi, il passait une IRM ne révélant aucun problème sérieux. Mercredi, il claquait un triple-double avec 22 points à 9/10 aux tirs, 11 rebonds et 10 passes pour mener Indiana à la victoire contre Charlotte, devenant le cinquième joueur de l’histoire à sortir un « TD » à 20 points et 90% aux tirs après Nikola Jokic, Draymond Green, Bo Outlaw et Wilt Chamberlain, deux fois.

« Il prend ce choc genou contre genou, passe des radios, on avance au jour le jour, et il me dit qu’il veut jouer. Sa dureté est un exemple » souligne Nate Bjorkgren, épaté par son guerrier lituanien.

« Le staff est top cette année. J’avais mal, c’était gonflé, mais je me suis bien reposé et ça ne me ressemble pas de rester assis » raconte l’intérieur, qui n’avait pas assez mal pour se reposer. « Je ne vais pas me mettre dans une situation où je joue avec la douleur, la saison est longue, on a de plus grands objectifs (…) Je me suis réveillé, je me sentais bien, j’ai fait mes tirs et je me suis dit : ‘C’est bon, je peux jouer’. »

« Je me serais senti moins bien si je n’avais pas joué » explique-t-il. Les Pacers aussi, tant il est précieux, dans tous les compartiments du jeu.

« C’est quelqu’un qui aime faire des passes. Quand il a le ballon entre ses mains, il fait les bons choix » note Nate Bjorkgren. « Il a pris dix tirs, fait dix passes décisives… Il va continuer à faire les bons choix. »

« Avec le Joker, c’est un des meilleur intérieur/passeur de la ligue » résume Malcolm Brogdon. Ses 5.8 caviars par match le prouvent, et les Pacers continuent d’en profiter, douleur ou pas, avec leur bilan de 11 victoires pour 7 défaites et leur 3e place dans la conférence Est.