[Programme du soir] Duel de poids lourds à Philadelphie

Mais il y a bien d’autres matchs intéressants, comme ce Hornets – Pacers à partir de 01h00, ou le Hawks – Nets à 01h30, tout comme Heat – Nuggets ou encore Raptors – Bucks (Bein Sports Max 4) !

À l’Ouest, on suivra également avec attention le Spurs – Celtics à 02h30, ainsi que le Suns – Thunder de 03h00. Pour accrocher sa 10e victoire de suite, face aux Mavericks, le Jazz devra lui faire sans Donovan Mitchell, placé dans le protocole commotion de la NBA. Enfin, la soirée finit avec le Warriors – Wolves, prévu à partir de 04h00.

