Sans Kawhi Leonard, ni Paul George, les Clippers se préparent à des soirées compliquées…

C’est forcément un coup dur, en plus d’avoir été une surprise pour le groupe : Kawhi Leonard et Paul George ont été mis à l’isolement et vont ainsi manquer plusieurs rencontres. Pas l’idéal alors que l’équipe partait pour un « road trip » de six matches à l’Est…

Ce voyage de l’autre côté du pays a commencé avec une défaite à Atlanta. Forcément, évoluer sans ses deux meilleurs joueurs et marqueurs (25.9 points par match pour Kawhi Leonard, 23.9 pour Paul George), c’est difficile. Même si avoir des joueurs écartés est presque une habitude, cette saison, pour chaque équipe.

« On n’en a pas vraiment parlé », raconte Lou Williams. « On en est arrivé à un point où on a conscience que c’est désormais la normalité. On a appris ça juste avant de décoller. La dynamique sera différente à celle dont on avait l’habitude. Mais on est tous des professionnels, on doit être prêt pour le match. C’était une belle opportunité pour chacun de monter d’un cran, de jouer dur et de combler les trous. On n’était pas loin. »

Les deux All-Stars pourraient revenir durant ce « road trip », mais c’est encore incertain. Bien sûr, ils reviendront tôt ou tard, mais en attendant, le timing est cruel puisque les Clippers restaient sur sept succès de rang.

« C’est malheureux mais dans ce genre de moment, il faut se préparer au pire », estime même Reggie Jackson. « J’espère qu’ils vont revenir prochainement. »

Tyronn Lue se réjouit de son côté de voir son groupe se « battre et jouer dur » face aux Hawks. En manque de talent et de presque 50 points de moyenne au compteur, c’est ce visage de combattant que les Californiens peuvent offrir pour survivre pendant ces rencontres à l’Est.

« On ne peut pas se mettre dans la peau des autres et faire ce qu’on n’est pas capable de faire », reconnaît Lou Williams. « On ne peut pas essayer de faire du Kawhi ni du PG, ou encore du Pat Beverley. On ne peut pas donner ce qu’ils apportent défensivement ou offensivement. On ne peut pas réinventer ça, on doit être nous-mêmes. »

Prochain rendez-vous pour les Clippers : jeudi soir à Miami, une autre équipe qui doit se passer de joueurs majeurs depuis deux semaines.