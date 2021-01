Covid-19 : Kawhi Leonard et Paul George à l’isolement

Alors qu’ils restent sur sept victoires consécutives et qu’ils sont en tête de la conférence Ouest (13 victoires – 4 défaites), les Clippers vont commencer leur « road trip » de six matchs à l’Est sans Kawhi Leonard et Paul George.

Les deux stars sont ainsi à l’isolement à cause du protocole sanitaire lié au Covid-19, et elles n’ont donc pas pris l’avion pour Atlanta, où Los Angeles doit jouer demain. Tyronn Lue sera également privé de Patrick Beverley, touché au genou face au Thunder et qui avait dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps, dimanche.

Pour l’instant, on ignore la durée de l’indisponibilité de Kawhi Leonard et Paul George. S’ils ne sont que cas contact, ils ne seront ainsi isolés que sept jours et pourront rejoindre les Clippers durant le « road trip ».

Car après Atlanta demain, Tyronn Lue et sa troupe joueront jeudi à Miami, vendredi à Orlando, dimanche à New York, mardi à Brooklyn et mercredi à Cleveland. Les deux stars pourraient donc retrouver leur équipe pour les deux dernières rencontres, s’ils rendent tous les tests négatifs suffisants.