Chez les bookmakers, la cote de LeBron James est au plus haut

Au début de la saison, Luka Doncic faisait figure de grand favori pour le titre de MVP, tandis que certains imaginaient un triplée quasi historique de Giannis Antetokounmpo. Sauf qu’un « papy » de 36 ans bouscule les jeunes, et c’est aujourd’hui LeBron James qui apparaît comme le favori pour remporter un 5e trophée de MVP !

C’est ce qui ressort chez les bookmakers puisque l’ailier des Lakers affiche une cote de 4 contre 1 chez Westgate Las Vegas SuperBook. Chez DraftKings, il est désormais ex-aequo avec Luka Doncic pour une cote de 5 contre 1.

Chez William Hill, Luka Doncic reste favori, mais LeBron James est désormais son dauphin avec une cote de 3 contre 1. En début de saison, la meilleure cote de l’ailier de Los Angeles était à 14 contre 1 !

Giannis Antetokounmpo déjà hors course ?

« Les gens sont plus attentifs à ce que fait LeBron en raison de son âge » écrit Jeff Sherman, un spécialiste, interrogé par ESPN. « Je pense que ça doit jouer dans l’esprit de certains votants. Je pense que ça pourrait influencer certaines personnes qui n’avaient pas voté pour lui la saison passée. »

Derrière LeBron James et Luka Doncic, on retrouve les meilleurs joueurrs de ce début de saison : Kevin Durant (7-1), Joel Embiid (8-1) et Nikola Jokic (8-1). Giannis Antetokounmpo ferme la marche.

« Giannis est quasiment sorti du débat » poursuit Jeff Sherman. « Les Bucks sont moins bons que prévu, les parieurs sont lassés et ils se souviennent des playoffs. »

Ce n’est toutefois que les début de saison, et le « Greek Freak » a largement le temps de se relancer. Monstre de longévité, LeBron James n’a lui plus été élu MVP depuis 2013, et un éventuel cinquième trophée lui permettrait d’égaler Bill Russell et Michael Jordan, et de se rapprocher un peu plus du recordman Kareem Abdul-Jabbar (6).