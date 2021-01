Terry Stotts allume ses Blazers

Les Blazers avaient des blessés, Robert Covington, puis C.J. McCollum et Jusuf Nurkic bien sûr. Mais le Thunder aussi, les vétérans George Hill et Al Horford. Les Blazers avaient joué la veille contre les Knicks. Mais le Thunder aussi, face aux Clippers.

Une fois ces constats dressés, Terry Stotts ne pouvait qu’être sévère après avoir vu ses joueurs encaisser 69 points en première mi-temps, à domicile, lundi soir face à Oklahoma City.

« Aucune excuse », a déclaré le coach des Blazers à The Oregonian. « Le Thunder a remarquablement bien fait circuler la balle. On n’a pas contenu leurs pénétrations. On n’a pas accordé d’attention aux détails. Notre défense en première période était catastrophique. »

Le souci, c’est que les Blazers ont non seulement éprouvé des difficultés à défendre avant la pause, mais aussi offensivement à 3-pts notamment (3/14 en première mi-temps). Si bien que pour Damian Lillard, c’est même la maladresse de Portland qui a ensuite influencé l’intensité défensive, trop faible lors des 24 premières mi-temps.

« C’est un problème pour nous », assure le All-Star. « Quand on ne met pas dedans, on n’a pas la même énergie. Néanmoins, on doit pouvoir s’appuyer sur notre communication et nos efforts défensivement. »

« On n’a pas fait les efforts pour gagner un match NBA »

Ce ne fut pas le cas lors de cette rencontre, finalement perdue de peu (122-125) mais qui confirme que les troupes de Stotts patinent à domicile (cinq victoires en dix parties).

Début janvier, les Blazers revenaient dans l’Oregon après un road trip en étant globalement satisfaits de leur bilan à l’extérieur alors qu’ils allaient vivre une série de dix matches sur douze à domicile. Trois semaines après, Portland affiche toujours un bilan mitigé (9-7), ne décolle pas et déçoit même avec ce genre de prestation.

« On a commencé mollement, notre communication n’était pas bonne », explique Lillard au site officiel de la franchise. « On a fait des erreurs qu’on ne faisait plus. Même dans des rencontres où on n’a pas bien joué, on ne faisait pas ces erreurs-là. On a laissé nos adverses pénétrer, sans résister ni aider défensivement. On a certes réagi mais on n’a pas le luxe de perdre du temps avant de se mettre à jouer. Surtout quand il y a des blessés. On n’a pas fait les efforts pour gagner un match NBA. »