Pas de Joel Embiid ? Pas de victoire pour les Sixers !

Philadelphie disputait lundi son quatrième match de la saison sans Joel Embiid, gêné par son dos. « Il a une tension et on veut avancer avec tout le monde en bonne santé donc c’est la bonne chose à faire » souligne Doc Rivers.

Sans leur pivot, qui affiche un niveau MVP depuis le début de la saison avec ses 27.7 points à 55% aux tirs, 41% à 3-points, 11.5 rebonds, 3.1 contres et 1.3 interception de moyenne, les Sixers ont encore perdu, cette fois-ci face aux Pistons. L’équipe n’y arrive pas sans son « franchise player », mais Doc Rivers ne s’inquiète pas.

« On a joué 18 matchs, je ne panique pas, vu tous les joueurs qui ont été absents. Vraiment. Évidemment, il faut gagner sans Joel, mais il faut mettre son équipe en ordre de marche d’abord. On verra en deuxième partie de saison si ça continue, mais pour le moment je ne m’en inquiète pas » assure le technicien.

« J’aime notre façon de jouer, ce n’est qu’une défaite »

Philly a un bilan de 12-4 avec son pivot, mais de 0-4 donc désormais sans lui, avec des défaites contre Cleveland, Denver, Memphis et Detroit. « On a eu d’autres absents sur ces matchs, hier c’était Mike Scott, et je pense que le fait de ne pas avoir d’ailier-fort de rechange fait la différence » insiste l’entraîneur. « Après, on n’a pas bien joué ce soir, alors que le match était prenable selon moi. »

« On a simplement perdu, je ne vais rien dire de plus pour l’instant » conclut Doc Rivers. « Je vais vous laisser parler. J’aime notre équipe, j’aime notre façon de jouer, ce n’est qu’une défaite, je ne vais pas me casser la tête pour ça. »Le message est passé mais la question demeure : les Sixers peuvent-ils gagner sans lui ?